Ci sono biblioteche in Finlandia, alle quali non è possibile entrare con le scarpe

Secondo la finlandese YLE, ora ci sono diverse biblioteche in tutta la Finlandia, dove è vietato entrare con le scarpe. È necessario togliersi le scarpe o mettere piccoli sacchetti di plastica ai piedi durante la visita.

La bibliotecaria locale Sylvia Jänis Veini di Rovaniemi afferma che questa nuova politica è stata accettata "abbastanza bene". Alcuni si sono chiesti perché la biblioteca è senza scarpe. La logica è che la biblioteca si trova nello stesso edificio di una scuola e di un asilo. In questo modo tutte le strutture sono più facili da pulire.

D'altra parte, a Joensuu ci sono biblioteche senza scarpe dal 2018, e da allora ce ne sono state altre simili nella zona. All'inizio ci sono stati problemi, perché le persone non capivano, che dovevano togliersi le scarpe, o mettere sacchetti di plastica sui piedi. Al giorno d'oggi le persone in generale rispettano la regola senza scarpe.

Il direttore esecutivo dell'Associazione delle biblioteche finlandesi, Juha Manninen, afferma che le biblioteche senza scarpe si trovano spesso nello stesso edificio di altre attrazioni, come le scuole. Non ci sono statistiche su quanto siano comuni queste biblioteche senza scarpe in Finlandia.

