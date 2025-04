"Ci sono buone possibilità" per il DLC Clair Obscur: Expedition 33

HQ

Mentre The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered sembrava minacciare il suo successo per un momento, Clair Obscur: Expedition 33 è comunque riuscito a fare scalpore dopo il suo lancio la scorsa settimana. I fan stanno già chiedendo di più dal mondo unico del gioco e lo scrittore capo di Sandfall Interactive ha accennato a futuri DLC.

Come riportato da N4G, Jennifer Svedberg-Yen, capo sceneggiatrice di Clair Obscur: Expedition 33, stava rispondendo alle domande dei fan su Instagram e un giocatore le ha chiesto se avrebbe preso in considerazione la possibilità di creare qualche DLC o di mostrare le precedenti Spedizioni in un prequel.

"Niente di concreto che io possa dire al momento, onestamente stiamo ancora cercando di elaborare tutto ciò che sta accadendo. È stato molto da assimilare!", ha detto Svedberg-Yen. "Abbiamo sempre detto che se c'è un forte desiderio da parte dei giocatori che ci piacerebbe fare qualcosa di più, e in base alle risposte finora, direi che le possibilità sono buone".

Un filmClair Obscur: Expedition 33 è in lavorazione ed è stato annunciato prima ancora che il gioco venisse rilasciato, quindi vedremo di più di questo mondo ad un certo punto lungo la linea. Ma, considerando le forti opinioni che i giocatori hanno sul gameplay, è probabile che vogliano rimanere bloccati ancora una volta nel combattimento a turni combinato con le parate.

Clair Obscur: Expedition 33 è ora disponibile su Xbox Series X/S, PS5 e PC.