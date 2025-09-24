Ci sono forti vibrazioni di Legend of Zelda nel trailer di presentazione di Demi and the Fractured Dream

Mentre alcuni potrebbero essere in attesa che Nintendo scopra un nuovo titolo di The Legend of Zelda, ci sono molti sviluppatori che lavorano su giochi d'azione e avventura della vecchia scuola pieni di dungeon e bellissimi mondi da esplorare. Prendi Demi and the Fractured Dream di Yarn Owl, per esempio.

Giochi nei panni di Demi, che si ritrova attratto dall'avventura da una voce misteriosa proveniente dall'aldilà. Usando i poteri del Vuoto, che guarda caso ti sta maledicendo, dovrai viaggiare attraverso i regni per uccidere grandi bestie.

Un po' Legend of Zelda, un po' Shadow of the Colossus, quindi. Ad ogni modo, sembra molto divertente se può essere così impressionante come sembra nel trailer qui sotto. Demi and the Fractured Dream è ora disponibile nella lista dei desideri e arriverà su Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch e Switch 2 e PC tramite Steam ed Epic Games Store.