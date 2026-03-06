Ci sono già cinque Pragmata guide di gioco disponibili che assomigliano molto a un caos dell'IA

HQ

Gli utenti di Vigilant Resetera hanno notato un nuovo modo di usare l'IA nel mondo del gaming, che riteniamo valga la pena menzionare o forse meglio di cui mettersi in guardia. Amazon sta vendendo guide per il titolo Capcom Pragmata, che di per sé non è poi così entusiasmante, dato che le guide ai giochi sono un concetto quasi antico quanto i videogiochi stessi.

Ciò che è un po' strano qui, però, è che Pragmata non è ancora stato rilasciato. Anche se è stato recentemente anticipato di una settimana, fino al 17 aprile, manca ancora più di un mese al lancio. Un'occhiata veloce alle guide mostra che le copertine non sono affatto ufficiali e non assomigliano nemmeno a Pragmata, il che è un chiaro segno di schifezza AI economica.

I libri sono disponibili in diverse lingue principali e puoi leggere un estratto qui. Quanto saranno accurate resta da vedere quando Capcom rilascerà effettivamente il gioco, ma fino ad allora, invitiamo a cautela. L'idea che ci siano cinque guide non ufficiali complete per un gioco che manca un mese e mezzo sembra, per usare un eufemismo, altamente improbabile, e il rischio è che non otterrate ciò per cui paghi, ma piuttosto un disordine di IA creato da Wikipedia e anteprime.