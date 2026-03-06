Ci sono già cinque Pragmata guide di gioco disponibili che assomigliano molto a un caos dell'IA
Attenzione, c'è un alto rischio che non otterrate ciò per cui pagate se investite in guide di gioco create dall'IA di titoli inediti.
Gli utenti di Vigilant Resetera hanno notato un nuovo modo di usare l'IA nel mondo del gaming, che riteniamo valga la pena menzionare o forse meglio di cui mettersi in guardia. Amazon sta vendendo guide per il titolo Capcom Pragmata, che di per sé non è poi così entusiasmante, dato che le guide ai giochi sono un concetto quasi antico quanto i videogiochi stessi.
Ciò che è un po' strano qui, però, è che Pragmata non è ancora stato rilasciato. Anche se è stato recentemente anticipato di una settimana, fino al 17 aprile, manca ancora più di un mese al lancio. Un'occhiata veloce alle guide mostra che le copertine non sono affatto ufficiali e non assomigliano nemmeno a Pragmata, il che è un chiaro segno di schifezza AI economica.
I libri sono disponibili in diverse lingue principali e puoi leggere un estratto qui. Quanto saranno accurate resta da vedere quando Capcom rilascerà effettivamente il gioco, ma fino ad allora, invitiamo a cautela. L'idea che ci siano cinque guide non ufficiali complete per un gioco che manca un mese e mezzo sembra, per usare un eufemismo, altamente improbabile, e il rischio è che non otterrate ciò per cui paghi, ma piuttosto un disordine di IA creato da Wikipedia e anteprime.