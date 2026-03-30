Ci sono indizi di Code: Veronica in Resident Evil Requiem

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Ci sono state voci persistenti secondo cui il prossimo remake di Resident Evil di Capcom sarà il classico Dreamcast Code: Veronica, ma queste si basano esclusivamente su informazioni non verificate provenienti da fonti interne, che, dopotutto, sono tutt'altro che affidabili al 100%. Ma forse ci sono effettivamente indizi su ciò che arriverà da fonti più ufficiali, dato che Kotaku ha osservato che ci sono potenziali indizi sul gioco in Resident Evil Requiem.

Menzionano, in particolare, che il gioco presenta una bottiglia di liquore chiamata Avernico - che è un anagramma di Veronica. Ci sono anche altri indizi, anche se sono più o meno inverosimili e potrebbero indicare remake di Resident Evil Zero e Resident Evil 6. Vale la pena menzionare in questo contesto che Capcom ha una lunga storia di includere indizi come questi sui giochi in arrivo, quindi anche se alcune prove di Kotaku portano segni di desideri da parte dei fan, la bottiglia di Avernico è particolarmente sospetta, non credi?