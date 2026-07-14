Ci stiamo facendo amici con D-topia nel GR Live di oggi

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Nel futuro di D-topia, non dobbiamo nemmeno preoccuparci di essere felici o di cosa ci faccia sorridere, perché tutto è deciso da un algoritmo. Se questo può anche contenere segreti sinistri, non stiamo spoilerando, ma potresti voler venire con noi quando entreremo in D-topia nel GR Live di oggi.

Nel Progetto Utopia, una struttura che massimizza il comfort umano, interpretiamo un Facilitatore Residenziale, un robot residente che aiuta persone e macchine a svolgere la loro giornata con un sorriso sul volto. È un'avventura dal ritmo delicato, completa di alcuni enigmi numerici e di una narrazione basata sulle scelte.

Se ti sembra proprio il genere, assicurati di visitare la Homepage di GR Live quando andremo in onda alle 16:00 BST/17:00 CEST. Puoi anche seguire lo streaming sulle nostre pagine YouTube, Facebook e Twitch. Nel frattempo, tenete d'occhio la nostra recensione, che uscirà prima del lancio più tardi oggi.