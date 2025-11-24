Ciclista professionista francese investito da un'auto durante l'allenamento: "Non ricordo nulla"

HQ

Thibault Guernalec, ciclista francese di 28 anni precedentemente agli Arkéa-B&B Hotels, ha subito un grave incidente la scorsa settimana quando un'auto lo ha investito durante l'allenamento. Ha riportato fratture alla parte bassa della schiena e al dito, oltre a una commozione cerebrale, ma ha detto che "è arrivato a un passo dal stare su una sedia a rotelle".

"Quello che mi spaventa è che non ricordo nulla", ha detto Guernalec al quotidiano francese Le Télégramme. "Non ricordo di essere andato a fare un giro, non ricordo di aver scritto ai miei cari prima di partire. Neanche io ricordo l'incidente.

Il tachimetro dice che andavo a 50 km/h in una leggera discesa. Per quasi quattro ore dopo, è un blackout totale. Non ricordo nulla. Niente", e raccontò quanto fosse vicino a un incidente molto più orribile: "Se vedessi il mio casco...". Ci vorranno sei settimane per riprendersi, e l'incidente mostra il pericolo a cui i ciclisti professionisti sono esposti durante le sessioni di allenamento.

Guernalec gareggia come professionista dal 2017 e lavora dal 2018 per il team ciclistico UCI WorldTeam Arkéa-B&B Hotels, precedentemente Fortuneo-Samsic, dal 2018, anche se CyclingNews riporta che è stato escluso dal team e si prevede che entrerà a far parte di TotalEnergies la prossima stagione. Tra i suoi migliori risultati vi è un quinto posto all'Étoile de Bessèges, ma non riuscì a partecipare al Tour de France a causa di una frattura alla mano.