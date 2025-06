Cillian Murphy apparirà nel ruolo di Jim in 28 Years Later: The Bone Temple

Mancano solo un paio di settimane all'uscita di 28 anni dopo, e mentre stiamo tutti anticipando il ritorno di un Regno Unito post-apocalittico pieno di "zombie" indotti dalla rabbia, c'è un personaggio in questo film sequel che sarà notevolmente assente. Si tratta di Jim di Cillian Murphy, dall'originale 28 giorni dopo.

Murphy non mancherà per tutta la trilogia, però. Secondo un'intervista con IGN, il regista Danny Boyle dice che sarà nel film di Nia DaCosta 28 Years Later: The Bone Temple, così come in un terzo film senza titolo. "È nel secondo," Ha detto Boyle. "Non dovrei svelare troppo. Mi uccideranno".

28 Years Later: The Bone Temple uscirà il prossimo gennaio, quindi non c'è molto da aspettare prima di vedere Jim di nuovo in azione. Boyle ha confermato che i primi due film della trilogia di 28 anni dopo sono stati girati uno dopo l'altro. "Anche se ogni storia si completa da sola, c'è anche una sezione di passaggio di consegne al film successivo. Quindi è molto ambizioso. Non abbiamo ancora i soldi per il terzo", ha detto Boyle. «Dipenderà da come andrà il primo, immagino. Ma speriamo che se andiamo bene, ci daranno il via libera per i soldi e per il terzo. Tutti sono pronti per questo, davvero. Compreso Cillian".

Quindi, c'è un motivo per andare a vedere il secondo film se non vedete l'ora che Jim torni.

28 anni dopo uscirà nelle sale il 20 giugno.