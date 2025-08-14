Cillian Murphy assume i doveri di preside in Steve di Netflix

Mentre Netflix è diventato noto per dare un sacco di "sciatteria", il gigante dello streaming tende a produrre alcuni film ogni anno per i quali si può chiaramente vedere che ha aspirazioni di premi. In genere, questi film sono quelli che ottengono finestre cinematografiche, anche se piccole, e il prossimo del gruppo vedrà Cillian Murphy nel ruolo principale.

Conosciuto come Steve, questo film segue un preside di un riformatorio dell'ultima possibilità nel Regno Unito a metà degli anni '90. Murphy interpreta ilSteve ruolo del titolo, un uomo che sta tentando di aiutare un gruppo di giovani studenti che continuano a lottare contro il suo aiuto, passando invece a comportamenti delinquenziali. Uno di questi studenti è Shy di Jay Lycurgo, lo stesso ragazzo da cui prende il nome il libro originale, poiché questo adattamento cinematografico è basato sul romanzo scritto da Max Porter.

Diretto da Tim Meilants, Steve arriverà nelle sale per la prima volta il 19 settembre, il tutto prima di ottenere la sua premiere completa su Netflix un paio di settimane dopo, il 3 ottobre. Dai un'occhiata al trailer del film drammatico qui sotto per vedere la star vincitrice dell'Oscar Oppenheimer in azione ancora una volta.