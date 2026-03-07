Cillian Murphy commenta le voci di Voldemort: "Assolutamente no"

HQ

Per molti versi, Cillian Murphy è una specie piuttosto rara nella Hollywood moderna, dato che l'attore quasi evita tutto ciò che ha un tema di cultura pop. Nonostante sia stato vincitore di un Oscar per la sua straordinaria interpretazione in Oppenheimer, l'attore irlandese non ha sfruttato questa fama per apparire in altri film e franchise importanti, continuando invece a recitare in opere indipendenti e più d'autore, al di fuori della sua ripresa del ruolo di Tommy Shelby in Peaky Blinders: The Immortal Man e di Jim in 28 Years Later: Il Tempio delle Ossa. È per questo che la voce che Murphy avrebbe interpretato Voldemort nella prossima serie Harry Potter TV per HBO Max sembrava un'esagerazione, anche se il casting era piuttosto eccezionale...

La voce sembra essere stata smentita anche da Murphy, che in un'intervista al Times viene interrogata se ci sia qualche verità in queste idee, a cui l'attore irlandese risponde:

"Non lo sono assolutamente per niente. Puoi farlo diventare il titolo?"

Quindi ora la conversazione si sposta di nuovo su chi è stato osservato per interpretare Voldemort nel prossimo reboot? Chi vorresti vedere come il famigerato mago oscuro?