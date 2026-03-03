Cillian Murphy dice di essere pronto per il terzo film 28 anni dopo

HQ

Dopo che 28 Years Later si è rivelato una delle grandi storie di successo dell'horror lo scorso anno, sembrava che la saga degli zombie fosse tornata. Tuttavia, dopo la scarsa performance al botteghino del sequel, 28 Years Later: The Bone Temple, sembra che il terzo e ultimo film della trilogia non sia più sicuro come un tempo.

Cillian Murphy, che inizialmente aveva fatto il suo successo con la sua interpretazione di Jim in 28 Days Later, avrebbe dovuto tornare per il terzo film. Quando il Times gli chiese se il film sarebbe stato realizzato, Murphy rispose: "Spero di sì! Sono pronto comunque."

Non è la risposta più dettagliata, ma sembra che nemmeno una delle star del terzo film 28 anni dopo sappia cosa stia succedendo. C'è speranza che venga realizzato, ma con il flop al botteghino di 28 Years Later: The Bone Temple, è difficile dirlo. Dopo una breve apparizione alla fine del secondo film, il personaggio di Murphy, Jim, doveva avere un ruolo molto più importante nel sequel. Potrebbe essere un richiamo sufficiente per riportare le persone, se il film dovesse arrivare nelle sale.