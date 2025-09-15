Cillian Murphy parla di ritorno "emotivo" in 28 Years Later: The Bone Temple

HQ

Potrebbe essere un po' uno spoiler, ma è venuto da Danny Boyle in persona, quindi sappiamo anche che è vero. Cillian Murphy tornerà nei panni di Jim in 28 Years Later: The Bone Temple. Sembra che avrà un cameo rivelato, simile al personaggio di Jack O'Connell in 28 anni dopo, con più di un ruolo nel terzo film della trilogia.

Parlando con Josh Horowitz nel podcast Happy, Sad, Confused, Murphy ha raccontato com'è stato tornare nei panni di Jim. "Ci sono stato solo per un breve periodo", Murphy ha confermato. "Ma è stato piuttosto emozionante tornare indietro e pensare a quanto sia stato sanguinoso molto tempo fa".

"Il fatto che il film sembri aver ancora conservato una certa rilevanza e che la gente lo apprezzi ancora, sai", Murphy ha continuato, prima di rifiutarsi di essere coinvolto in qualsiasi tipo di conversazione sul terzo film, che a quanto pare è ancora in attesa di un semaforo verde.

28 Years Later: The Bone Temple arriva il 16 gennaio 2026 e, se vuoi vedere di più di Jim, dovrai assicurarti che sia un successo al botteghino, a quanto pare.