Cillian Murphy sul "sollievo" di aver perso il film di Christopher Nolan The Odyssey

Cillian Murphy e Christopher Nolan hanno lavorato insieme in molte occasioni. Murphy una volta era vicino a diventare Batman, ma invece è finito come uno dei cattivi in Batman Begins. Alla fine ha trovato la sua parte da protagonista come J. Robert Oppenheimer nel film che segue il famoso fisico, ma non apparirà nell'imminente adattamento di Nolan di The Odyssey.

Murphy ha parlato con Variety della mancanza di questa possibilità, e non sembra che sia affatto triste di non vedersi sugli schermi IMAX la prossima estate. "Ho ROMO: sollievo di perdermi", Ha detto Murphy. "Non vedo l'ora di vederlo. Se c'è un regista al mondo che potrebbe affrontare The Odyssey, quello sarebbe Christopher Nolan. Sono così entusiasta di vederlo. È uno su un milione. È stato una parte enorme della mia vita come attore. Non vedo l'ora di vedere cosa ne farà".

Murphy rimane impegnato anche senza apparire nel prossimo film di Nolan. È pronto a diventare Tommy Shelby ancora una volta nel film di Peaky Blinders, e tornerà nella sua performance di successo in 28 anni dopo: Il tempio delle ossa, nonché il terzo film della trilogia.