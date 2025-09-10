Cillian Murphy sulla confusione di 28 anni dopo: "La gente pensa che sembri un cadavere di zombie"

HQ

Quando è apparso per la prima volta il primo vero trailer del sequel di zombie28 Years Later di Danny Boyle, abbiamo visto, tra le altre cose, uno zombie super magro, ultrasottile e decomposto in piedi in un prato, nell'erba alta. L'uomo che interpreta questo zombie scheletrico magro sembra confusamente simile a Cillian Murphy, che ha interpretato il ruolo principale nel film originale 28 Days Later.

Ciò ha portato i fan a concludere che il personaggio di Murphy è ora uno zombie nel terzo film. Questo è stato smentito abbastanza rapidamente da Boyle, che ha spiegato chi ha effettivamente interpretato lo zombie magro e che il personaggio non aveva nulla a che fare con il primo film, cosa che lo stesso Murphy ha ora commentato.

Murphy ha scelto di ridere della miseria e ha detto in un'intervista a The Observer di non essere stato particolarmente lusingato.

"È fantastico, la gente pensa che sembri un cadavere di zombie. È molto lusinghiero".