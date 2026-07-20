Cina e Filippine si stanno scambiando accuse a seguito di un incidente tra navi in acque contese tra i due paesi

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I conflitti territoriali nella regione Asia-Pacifico continuano a intensificarsi, con la Cina al centro di tutti. Il gigante asiatico mantiene una posizione conflittuale mentre minaccia in modo sottile ma progressivo la sovranità marittima e territoriale degli altri paesi nelle sue vicinanze. Oltre alla crisi con Taiwan, ora c'è un incidente nelle acque del Mar Cinese Meridionale che coinvolge le Filippine.

Secondo un rapporto di Reuters, le Forze Armate delle Filippine (AFP) hanno dichiarato che una barca gonfiabile a scafo rigido della Guardia Costiera cinese, con otto membri dell'equipaggio a bordo, si è avvicinata a distanza ravvicinata dalla loro nave da guerra arenata sul Second Thomas Shoal e ha scattato fotografie e video. Quando due imbarcazioni della Marina filippina si avvicinarono per allontanare la nave cinese, il suo equipaggio "reagì violentemente e aggressivamente, colpendo i membri della Marina filippina con un bastone di legno."

Entrambe le nazioni si accusano a vicenda di minacce e di aver aggravato la situazione, e la Cina ha negato le accuse di comportamento aggressivo durante gli scontri nel Mar Cinese Meridionale e ha accusato le Filippine di invadere le sue acque. Questa questione dovrebbe essere discussa questa settimana in una riunione dell'ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico) a Manila, a cui è previsto anche la partecipazione del Ministro degli Esteri cinese.