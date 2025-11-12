Cina e Spagna si incontrano per "lavorare mano nella mano"

HQ

Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto una più profonda cooperazione con la Spagna per rafforzare l'influenza globale di entrambi i paesi, incontrando mercoledì il re Felipe VI a Pechino. La visita del monarca spagnolo segna il primo viaggio di Stato in Cina di un re spagnolo in quasi due decenni, riflettendo la spinta di Madrid ad espandere la sua presenza diplomatica ed economica in tutta la regione Asia-Pacifico.

Xi ha detto che la Cina è pronta a lavorare "mano nella mano" con la Spagna per costruire una partnership più stabile e dinamica, mentre entrambi i leader hanno partecipato a una cerimonia di firma del documento presso la Grande Sala del Popolo. Pechino ha recentemente proposto di riprendere i colloqui sugli investimenti con l'Unione Europea, congelati dal 2021, nel tentativo di allentare le tensioni commerciali.

La Spagna ha intensificato il suo raggio d'azione nei confronti della Cina a seguito delle tariffe dell'UE sui veicoli elettrici di fabbricazione cinese a metà del 2024. Il primo ministro Pedro Sánchez ha effettuato due visite per promuovere la Spagna come hub di investimenti per le tecnologie verdi, l'automotive e le industrie emergenti.

In qualità di maggiore esportatore di prodotti a base di carne suina dell'UE, la Spagna deve anche affrontare la pressione delle tariffe di ritorsione della Cina, che potrebbero raggiungere fino al 62,4%. La visita di re Felipe aggiunge un livello di sfumature diplomatiche alla relazione, con il monarca che sottolinea la fiducia reciproca e l'amicizia di lunga data tra le due nazioni.