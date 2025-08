Cincinnati Open: quando giocheranno di nuovo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz?

HQ

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, i due migliori tennisti del mondo in questo momento, hanno entrambi deciso di prendersi una pausa più lunga dopo essersi scontrati nella finale di Wimbledon e si sono ritirati dal Canadian Open, lasciando la porta aperta ad Alexander Zverev per rivendicarsi come numero 3 del mondo. Ma i fan che si sono persi la rivalità tra l'italiano e lo spagnolo non dovranno aspettare ancora molto per una riunione, poiché entrambi i giocatori prenderanno parte al Cincinnati Open, l'ultimo Masters 1000 prima degli US Open, che inizierà questo fine settimana, subito dopo la fine della competizione canadese.

A meno che non ci sia una sorpresa dell'ultimo minuto (Novak Djokovic, dopo tutto, ha annunciato martedì che si sarebbe ritirato da Cincinnati, concentrandosi solo sugli US Open alla fine di questo mese), Sinner e Alcaraz saranno i migliori giocatori del torneo, il che, ancora una volta, significa che non si affronteranno mai nel torneo se non per una potenziale finale. il 18 agosto.

Come di consueto, i 32 giocatori saranno esentati dal primo turno, il che significa che debutteranno al turno dei 64, che si svolge sabato o domenica, 10 agosto e 11.

Dato il fuso orario, molte di queste partite possono svolgersi a tarda notte (o la mattina presto del giorno successivo). Non sappiamo ancora quando giocheranno, o chi affronteranno, il che dipenderà dall'esito del turno di qualificazione. Nel frattempo, molti dei giocatori teste di serie, come Zverev, De Miñaur, Rublev e Fritz, stanno ancora giocando contro il Canada, in semifinale.

Giocatori teste di serie al Cincinnati Open

Questa è la lista preliminare (ancora non definitiva) dei giocatori che dovrebbero essere teste di serie al Cincinnati Open. Una lista con grandi assenze, che includono Djokovic, Jack Draper, Grigor Dimitrov, Alexander Bublik, Nick Kyrgios e Matteo Berrettini.

Ricordate che la finale si svolge lunedì 18 agosto.



Jannik Sinner



Carlos Alcaraz



Aleksandr Zverev



Taylor Fritz



Ben Shelton



Alex de Minaur



Runa Holger



Lorenzo Musetti



Andrey Rublev



Frances Tiafoe



Casper Ruud



Daniil Medvedev



Tommy Paul



Karen Khachanov



Flavio Cobolli



Jakub Mensik



Alejandro Davidovich Fokina



Arthur Fils



Tomas Machac



Ugo Humbert



Francisco Cerundolo



Alexei Popyrin



Jiri Lehecka



Felix Auger-Aliassime



Denis Shapovalov



Stefanos Tsitsipas



Tallon Griekspoor



Brandon Nakashima



Alex Michelsen



Luciano Darderi



Gabriele Diallo



Lorenzo Sonego