Cinder City singleplayer e multiplayer porteranno a un'epica conclusione

Cinder City, il prossimo sparatutto tattico di NCSoft, non contiene solo mostri simili a zombie, mecha, tecnologia fantascientifica e altro ancora, ma ha anche un paio di narrazioni che corrono parallele l'una all'altra. C'è anche una storia per giocatore singolo, lineare e una narrazione multiplayer da seguire.

Parlando con il produttore Jaehyun Bae alla Gamescom, abbiamo chiesto come si intrecciano queste due storie. "Sì, le trame del single player e del multiplayer alla fine si fonderanno nella stessa conclusione", ha detto. "Nella demo, è iniziato come un tutorial più piccolo, ma man mano che si è espanso, ora si è trasformato in una modalità campagna in cui puoi vivere le storie individuali di ogni eroe nel nostro gioco... In definitiva, vivrai una trama epica in un mondo aperto. E con tutti questi pezzi di storie combinati, porterà alla stessa trama che penetra l'intero gioco".

Abbiamo anche chiesto se questo è difficile da bilanciare in termini di esperienza per giocatore singolo e multiplayer. "Penso che probabilmente dovremmo adottare un approccio più tradizionale in cui per il multiplayer nel mondo aperto, avranno una difficoltà identica per tutti i giocatori". Bae ha spiegato. "Mentre per i giocatori singoli, avranno la modalità campagna o alcune, e ci possono essere altre modalità dungeon in cui devi fare matchmaking con un certo numero di giocatori per giocare insieme. Per questo, puoi regolare le difficoltà in una certa misura, ecc. In questo modo, possiamo, in una certa misura, soddisfare entrambi i segmenti, multiplayer e single player".

Cinder City uscirà il prossimo anno e puoi dare un'occhiata a maggiori dettagli sul gioco nella nostra intervista qui sotto: