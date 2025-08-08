50 anni dalla morte di Hercule Poirot: il detective immaginario che si è guadagnato un vero necrologio sul New York Times

HQ

Il 6 agosto 1975, il mondo fu informato della morte di Hercule Poirot. Non attraverso un romanzo o una rivista letteraria, ma in un necrologio formale pubblicato dal New York Times, con il titolo: "Hercule Poirot è morto; Cinquant'anni dopo, quel gesto rimane una delle più straordinarie intersezioni tra finzione e realtà mai registrate nella storia della letteratura.

Poirot, anche se immaginario, non è mai stato solo un personaggio. Era una presenza. Una mente. Una figura così meticolosamente realizzata e così universalmente ammirata che per molti lettori era (ed è ancora) reale come la donna che lo ha creato: Agatha Christie.

Potresti essere interessato: Il meglio di Agatha Christie: cinque adattamenti che ogni fan di Agatha Christie dovrebbe guardare.

Poirot apparve per la prima volta nel 1920, in The Mysterious Affair at Styles. Christie, ispirandosi ai profughi belgi arrivati nel Regno Unito durante la Prima Guerra Mondiale, fece del suo detective uno di loro: straniero, eccentrico e brillante, orgoglioso e profondo osservatore. Mentre Christie avrebbe continuato a pubblicare quasi 70 romanzi polizieschi, fu Poirot che divenne la sua creazione letteraria più duratura.

Annuncio pubblicitario:

Nel corso del tempo, sarebbe apparso in 33 romanzi e più di 50 racconti. Con la sua caratteristica testa a forma di uovo, i baffi cerati e l'ossessione per la simmetria e la logica, Poirot è diventato sinonimo di classico romanzo poliziesco. Non inseguiva i criminali; Li ha superati in astuzia, contando sulle sue "piccole cellule grigie" e su una fede incrollabile nell'ordine e nella ragione.

Christie scrisse Curtain: Poirot's Last Case during World War II, temendo di non poter sopravvivere ai bombardamenti. Ha sigillato il manoscritto e ha aspettato oltre 30 anni per pubblicarlo. In esso, Poirot torna a Styles, il luogo in cui è iniziata la sua carriera, per risolvere un ultimo omicidio irrisolvibile. Anziano e in cattive condizioni di salute, affronta un assassino i cui crimini sono passati inosservati per anni e il cui male costringe Poirot a superare una linea che non aveva mai avuto prima.

In quest'ultimo caso, Poirot diventa sia detective che carnefice, prendendo la giustizia nelle proprie mani in un atto tanto tragico quanto potente. Soffrendo di una malattia cardiaca, si rifiuta di prendere la sua medicina dopo l'atto, e muore, non come una vittima, ma come un uomo che ha scelto di porre fine alla sua storia alle sue condizioni.

Il New York Times.

Annuncio pubblicitario:

Il necrologio del New York Times ha scioccato il mondo letterario. Ha trattato la morte di Poirot come un dato di fatto, elencando la sua causa di morte e sottolineando il suo contributo alla risoluzione del crimine. Per milioni di lettori, è stato l'addio a una figura che era diventata una compagna, imperfetta, brillante e indimenticabile.

La stessa Christie ammise di essersi stancata di lui. "Era insopportabile e un piccolo strisciante detestabile, ampolloso, noioso, egocentrico", ha detto una volta. Eppure, forse solo lei avrebbe potuto dargli l'uscita che meritava, quella che fondeva finzione e realtà in un modo senza precedenti.

La popolarità di Poirot esplose oltre i libri. I suoi manierismi distintivi e la sua personalità indimenticabile lo hanno reso una scelta naturale per l'adattamento cinematografico. Albert Finney lo ha interpretato nella prima versione cinematografica di Assassinio sull'Orient Express (1974), seguito da Peter Ustinov e più recentemente da Kenneth Branagh, che ha reinventato il detective in film come Morte sul Nilo e A Haunting a Venezia.

Ma è stato David Suchet a diventare davvero Poirot. Dal 1989 al 2013, Suchet ha recitato in 70 episodi della serie ITV Agatha Christie's Poirot, offrendo una performance così precisa, fino all'andatura, alla dizione e ai gusti culinari di Poirot, che per molti fan rimane il ritratto definitivo.

Poirot di Agatha Christie. Sipario: L'ultimo caso di Poirot.

Poirot non era solo un uomo di logica. Era un uomo di psicologia. Di sospetto. Di elegante deduzione. Le sue storie finivano sempre con una rivelazione teatrale, di solito in un salotto pieno di sospetti, dove esponeva ogni indizio e consegnava giustizia con chiarezza e definitività.

Il suo assistente, il capitano Arthur Hastings, rispecchiava il Dr. Watson di Sherlock Holmes, un espediente narrativo che riconosce sottilmente il debito di Christie nei confronti di Sir Arthur Conan Doyle. Ma se Holmes è stato il pioniere della deduzione, Poirot ne è stato il perfezionista.

I suoi racconti spesso coinvolgevano enigmi strettamente intrecciati, motivi stratificati e zone grigie morali, soprattutto Cursip, dove l'ultimo atto di Poirot solleva difficili domande sulla giustizia e l'etica che risuonano ancora oggi.

Cinquant'anni dopo, la "morte" di Hercule Poirot ci ricorda che alcuni personaggi di fantasia trascendono il loro mezzo. Poirot è diventato parte della cultura globale. Viene studiato, citato, parodiato, imitato, non solo come detective, ma come idea.

Poirot di Agatha Christie. Sipario: L'ultimo caso di Poirot.

Agatha Christie, scomparsa nel 1976, ha lasciato dietro di sé non solo un impero letterario (66 romanzi polizieschi, 14 raccolte di racconti e molteplici opere teatrali da record), ma un mondo in cui Poirot continua a esistere.

Nella sua prosa elegante, Christie una volta scrisse: "L'impossibile non sarebbe potuto accadere, quindi l'impossibile deve essere possibile nonostante le apparenze". Questo principio guidò Poirot, e forse spiega come un uomo che non è mai vissuto possa essere pianto in un vero giornale, ricordato da milioni di persone e amato per cento anni. Cinquant'anni fa moriva Hercule Poirot. Ma come tutti i migliori personaggi della letteratura, non ci ha mai veramente lasciato.

Chi sono i personaggi di fantasia più reali per te?