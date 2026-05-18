Cinque anni dopo, Conor McGregor torna in UFC con una rivincita contro Max Holloway

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Mentre l'intera comunità MMA seguiva il primo incontro di sempre tra Ronda Rousey e Gina Carano, un evento organizzato dall'MVP di Jake Paul e da Netflix, con frequenti critiche rivolte alla UFC, Dana White, CEO UFC, annunciò il ritorno di Conor McGregor al combattimento: avrà una rivincita contro Max Holloway l'11 luglio, 2026.

La superstar irlandese di 37 anni dell'UFC, che si è ritirato nel 2021 per perseguire un tentativo fallito di candidarsi alla presidenza irlandese con un programma di estrema destra simile a quello di Donald Trump, tornerà la prossima estate in UFC 329. Non dove molti si sarebbero aspettati, l'evento alla Casa Bianca il mese prossimo con Ilia Topuria, ma contro l'ex detentore del titolo BMF Max Holloway alla T-Mobile Arena di Las Vegas, l'11 luglio.

Sarà una rivincita dal loro primo incontro nell'agosto 2013, quando McGregor ottenne una vittoria unanime a Boston, ma si ruppe il legamento crociato anteriore. L'ultimo incontro di McGregor è stato nel luglio 2021, perdendo per TKO contro Dustin Poirier, ed era programmato per un incontro contro Michael Chandler nel 2024 che è stato annullato.