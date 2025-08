Cinque anni dopo l'esplosione mortale di Beirut, l'indagine non ha fatto quasi progressi

HQ

Sono passati cinque anni dall'esplosione devastante al porto di Beirut, il 4 agosto 2020, quando 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio sono esplose a seguito di un incendio. 200 persone hanno perso la vita, migliaia sono rimaste ferite e gran parte della città è stata distrutta, in una delle più grandi esplosioni non nucleari mai registrate.

Ogni anno dopo la tragedia, le vittime dell'esplosione si riuniscono per protestare contro la mancanza di responsabilità: è stata avviata un'indagine, ma ha incontrato molti ostacoli, con la rimozione dei pubblici ministeri, il rifiuto dei politici di rispondere alle domande che garantivano la loro immunità parlamentare. Il giudice incaricato nel 2021 di condurre le indagini, Tarek Bitar, ha trascorso due anni "ostacolato dalle autorità libanesi", secondo Human Rights Watch.

Quest'anno, però, le cose sembrano un po' diverse, secondo le persone intervistate da Al Jazeera, dal momento che all'inizio del 2025 sono stati eletti un nuovo presidente e un nuovo primo ministro, rispettivamente Joseph Aoun e Nawaf Salam, che si sono impegnati a portare giustizia alle vittime. E per la prima volta in cinque anni, "c'è la sensazione che lo slancio stia crescendo", hanno riferito.

"L'assunzione di responsabilità sarebbe il primo passo per i libanesi in Libano e per la diaspora per riconquistare la fiducia, e senza fiducia il Libano non sarà in grado di riprendersi", ha detto Bitar, che pensa che "abbiano bisogno di inviare un segnale all'opinione pubblica libanese che alcuni dei responsabili, anche se occupano posizioni elevate, sarà ritenuto responsabile".