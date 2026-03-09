Cinque calciatori iraniani della nazionale avrebbero ricevuto asilo dall'Australia per fuggire dal paese

HQ

L'Iran è stato eliminato dalla Coppa d'Asia AFC femminile, perdendo tutte e tre le partite contro Filippine, Corea del Sud e l'Australia, i padroni di casa. Ora la squadra deve tornare in un paese che li ha etichettati come "traditori" per la loro protesta quando si sono rifiutati di cantare l'inno nazionale durante la prima partita. Hanno abbandonato la protesta nelle due partite successive, cantando e salutando, cosa che molti esperti hanno interpretato come un'altra protesta dopo essere stati invitati dal governo iraniano a cantare (lo stesso è successo con la nazionale maschile nel 2022).

Quando lasciarono lo stadio in autobus verso l'hotel, da dove sarebbero tornati in Iran, un gruppo di tifosi anti-iraniani manifestò, cantando "Salvate le nostre ragazze". Alcuni media hanno riportato che i giocatori sull'autobus hanno fatto segnali SOS alle persone fuori.

Successivamente, è stato diffuso un rapporto secondo cui cinque donne della nazionale sono fuggite dalla sicurezza intorno all'hotel e stanno cercando asilo in Australia. Donald Trump ha pubblicato su Truth Social di aver parlato con il Primo Ministro australiano Anthony Albanese per concedere asilo ai giocatori che decidono di restare. Alcuni giocatori preferiscono tornare in Iran per paura di ripercussioni sulle loro famiglie.

"Siamo profondamente preoccupati per la loro sicurezza se dovessero tornare in Iran", ha detto Zaki Haidari di Amnesty International, a DW. "Sono stati etichettati come 'traditori di guerra' in televisione nazionale semplicemente per aver espresso pacificamente le loro opinioni. In Iran, questo tipo di accusa pubblica può esporre le persone a gravi punizioni da parte delle autorità iraniane."