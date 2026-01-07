Cinque delle tecnologie più strane che abbiamo visto al CES 2026 (Parte 1)

HQ

Abbiamo degli stivali sul campo al CES 2026, e se c'è una cosa che lo show continua a fare meglio di qualsiasi altra parte, è ricordarci che il futuro non è sempre elegante, sottile o serio. Tra le scoperte significative ci sono prodotti che rientrano perfettamente nella categoria "perché no?": idee strane e meravigliose che in qualche modo hanno senso una volta che le vedi di persona (o no...). Ecco alcuni dei pezzi tecnologici più strani (e memorabili) che abbiamo visto finora.

Cornice parlante con IA Vinabot

Ricordi i ritratti commoventi in Harry Potter che chiacchieravano con chiunque passasse? Vinabot sta cercando di rendere reale quella fantasia. Questa cornice alimentata dall'IA trasforma una foto normale in un personaggio animato e parlante. Basta caricare un'immagine e un breve script, e improvvisamente il tuo frame può sostenere una conversazione. È in egual misura magico e leggermente inquietante, il che lo fa sentire perfettamente a casa al CES.

Musica che puoi assaggiare: Lollipop Star

CES ci ha fornito molta tecnologia audio futuristica nel corso degli anni, ma Lollipop Star potrebbe essere l'unica che puoi mangiare... La caramella utilizza la tecnologia di conduzione ossea per riprodurre musica attraverso le vibrazioni nel cranio mentre la lecci o la mordi. Ogni lecca-lecca è legato a un artista e a un sapore specifici, tra cui Ice Spice, Akon e Armani White, e anche se l'audio non è esattamente hi-fi, l'esperienza è indubbiamente bizzarra nel senso migliore.

Un coltello che vibra durante la cena

Il C-200 Ultrasonic Chef's Knife sembra una lama da cucina standard, finché non lo accendi. Vibra 30.000 volte al secondo, aiutandolo a scivolare attraverso il cibo con meno resistenza e meno attaccamento. Le vibrazioni sono abbastanza sottili da non sentirle, ma rendono il taglio più fluido e veloce. A 399 dollari, sicuramente non è per cuochi occasionali, ma potrebbe essere il gadget più strano e inaspettatamente pratico che abbiamo visto finora.

Smalto digitale che cambia colore su comando

iPolish sta portando la tecnologia intelligente a portata di mano, letteralmente. Le unghie press-on dell'azienda funzionano con un piccolo dispositivo e un'app che ti permette di cambiare istantaneamente il colore delle unghie, con più di 400 tonalità tra cui scegliere. Invece di ridipingere le unghie, le inserisci nella macchina e cambi i colori digitalmente. È una tecnologia di bellezza che sembra un po' superflua e un po' brillante, soprattutto per chi cambia look tanto spesso quanto i vestiti.

La maschera a LED di L'Oréal che sembra uscita direttamente da un film di fantascienza

La nuova maschera LED di L'Oréal è difficile da ignorare, e non solo perché appare un po' inquietante. Realizzata in silicone flessibile e illuminata con LED rossi e a infrarossi prorossi, la maschera è progettata per levigare e tendere la pelle tramite la terapia della luce. Si attacca al viso come una seconda pelle, brillando di motivi venosi che sembrano più cyberpunk che skincare. L'azienda dice che arriverà nel 2027, ma è già uno dei dispositivi di bellezza più inquietanti della fiera.