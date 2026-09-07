Cinque morti e cinque feriti, inclusi "diversi" a terra, in un incidente con un aereo cargo a Miami

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Un aereo cargo di Amazon Prime, un Boeing 767-300, si è schiantato domenica all'aeroporto internazionale di Miami, quando ha invaso la pista. Cinque persone sono morte e cinque gravemente ferite, tre delle quali in condizioni critiche, secondo quanto riportato dalla contea di Miami-Dade.

Non ci sono segnalazioni se le vittime provenissero dall'aereo o a terra, ma sappiamo che "diversi" dei feriti erano intrappolati all'interno o sotto veicoli a terra, secondo il capo dei soccorsi antincendio di Miami-Dade Raied Jadallah, via CNN.

Amazon ha dichiarato in un comunicato che sta collaborando con le autorità locali e collaborando pienamente, e ha inviato "le loro più sentite condoglianze alle famiglie, ai cari e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa devastante perdita".

L'incidente è avvenuto intorno alle 14:00 ora locale, e numerosi video mostrano come l'aereo sia atterrato a velocità molto elevata e poi sia passato dalla pista mentre tentava di atterrare, attraversando un parcheggio e danneggiando alcune auto a terra. L'aereo stava arrivando da San Juan, Porto Rico.