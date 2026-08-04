Cinque morti in un attacco ucraino a un magazzino vicino a Mosca

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Un attacco con drone a un magazzino vicino a Mosca ha ucciso almeno cinque persone e ferito altre dieci in un attacco dall'Ucraina durante la notte, secondo le autorità russe. Il governatore della regione non ha rivelato cosa stesse mirando l'Ucraina con il suo attacco, ma è possibile che l'attacco con droni fosse destinato a un'altra struttura gestita da Wildberries.

Secondo BBC News, Wildberries è spesso descritta come l'"Amazzonia russa". Nelle ultime settimane, l'Ucraina ha effettuato attacchi contro magazzini gestiti da Wildberries, sperando di interrompere le linee di rifornimento per l'esercito russo. Mosca nega che le strutture di Wildberries vengano utilizzate come depositi militari.

Anche la Russia ha lanciato i propri attacchi contro l'Ucraina, uccidendo quattro persone e ferendone diverse altre. Il ministero della difesa russo ha dichiarato durante la notte di lunedì, fino a martedì, di aver distrutto 320 droni. Secondo il servizio di emergenza statale nella provincia ucraina di Dnipro, un magazzino alimentare è stato incendiato, con attacchi russi che hanno ferito anche due persone nella città di Bilhorod-Dnistrovskyi.