Cinque morti in un incendio in un edificio residenziale ad Anversa

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Almeno cinque persone hanno perso la vita in un incendio in un edificio residenziale nella città belga di Anversa. Secondo EFE, l'incendio è scoppiato intorno alle 10 di questa mattina in un condominio che ospita circa 200 residenti. Diversi sono rimasti feriti.

I vigili del fuoco evacuarono l'intero edificio e riuscì a controllare l'incendio, con tutti gli 80 appartamenti sgomberati. Di conseguenza, le squadre di emergenza hanno perquisito gli appartamenti alla ricerca di altre vittime e hanno trasferito i residenti dall'edificio in fiamme e da un condominio adiacente a un centro di assistenza vicino. Le autorità indicano un guasto tecnico come causa dell'incendio. I vigili del fuoco suggeriscono che l'incendio possa essere stato causato da un problema tecnico al piano terra, ma pubblici ministeri, esperti e scientifici stanno studiando la scena per determinarne la causa esatta.