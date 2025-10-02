Cinque must-have in Forza Horizon 6

HQ

Drifting organizzato

Poche cose sembrano più JDM, più corse su strada basate su Tokyo by Night e più iconiche del drifting, e mentre Forza Horizon ha caratterizzato il drifting wide-body sin dal suo inizio, personalmente chiedo che Playground si concentri molto di più su di esso questa volta. Voglio vedere il drifting organizzato, in tandem, in Forza Horizon 6 e voglio riunirmi e partire da Daikoku e Akihabara UDX. Lasciatemi allineare la mia S15 sulla riva nel bagliore delle bellissime insegne al neon del centro di Tokyo e guardare come tutto il ray tracing si riflette nelle pozzanghere sul terreno mentre una Supra giace leccata dietro di me in coraggiosi tentativi di imitare ogni parte di ogni cavo.

Horizon 5 era ovviamente buono, ma sembrava un po' senza scopo e vuoto dopo un paio d'ore.

Scivolamento rosa da corsa

Ci sono poche cose in questo genere che ricordo con lo stesso miscuglio di euforia assoluta, orrore e rabbia mortale come l'opportunità di scommettere sulla proprietà della propria auto su misura, in Juiced. Il gioco in sé è ora dolorosamente dimenticato e c'erano molte parti che non funzionavano, ma la corsa di Pink Slip era semplicemente fantastica perché l'idea stessa che si rischiava di perdere l'auto che si era passata molte, lunghe ore a costruire, a causa di un semplice errore. E, naturalmente, potresti altrettanto facilmente vincere e portare a casa un veicolo su misura del valore di un sacco di

Discoteche da discoteca

Mentre Playground Games, dopo cinque giochi di corse arcade di successo, ha ovviamente costruito la sua cosa e ridefinito ciò che le corse open world accessibili sono e forse dovrebbero essere, per me è semplicemente sciocco non rubare i pezzi migliori da una serie di rivali ormai morti, tra cui Driveclub. Il flop dimenticato della gang di Motorstorm per PS4 non era il gioco di corse che molti di noi avevano sperato, ma l'idea di club online in cui si trovava un'affiliazione, si potevano sfidare altri club e accumulare punti club non era davvero stupida. Playground dovrebbe strappare tutto, creiamo più mentalità da club e più gare di squadra online in Forza Horizon 6. Nel complesso, Playground ha bisogno di rivedere l'intera parte online di Horizon, che funziona a malapena in modo utile negli ultimi due giochi in particolare. Il matchmaking deve essere rifatto e i tempi di attesa per le prossime gare online devono essere ridotti dell'80%.

Horizon 4 presentava una versione mini di Edimburgo incredibilmente ben modellata. In prima media, Tokyo deve essere enorme ed estremamente invitante come città del gioco.

Più concentrazione, meno libertà

La ricetta di base su cui si basa Horizon è, ovviamente, una corsa aperta, libera, estesa e di ampio respiro in un mondo aperto. Guida dove vuoi, anche durante le gare stesse. Se hai preparato la tua auto per affrontare un campo di grano e un caldo asfalto estivo, in molte delle gare è solo questione di sfrecciare su un campo e sperare che la scorciatoia ti aiuti a vincere. In Horizon 6 e quando la serie di giochi si sposterà in Giappone, spero che Playground ripensi un po' le cose, però, e costruisca più razze che sono chiuse, in termini di layout e mondo di gioco stesso. Una variazione tra le corse open world e le corse dal sapore più Need for Speed: Underground penso che potrebbe essere magicamente buona.

Nuove modalità di gioco

Il lavoro di copia-incolla da Forza Horizon 4 a Horizon 5 in termini di modalità di gioco Horizon Arcade offerte è stato quasi bizzarro e per il sesto capitolo spero che Playground si costringa davvero a "uccidere i propri beniamini" per offrire qualcosa di diverso e sfidare se stesso a reinventare la ruota. Da parte mia, ci sono molti elementi di gioco qui, specialmente nel quinto capitolo, che hanno iniziato a sembrare davvero noiosi già nell'ora iniziale e sono necessarie nuove idee. Lo stesso vale per l'allestimento del festival stesso. Questa volta non usare Horizon Festival solo come dettaglio dell'inquadratura, Playground. Lascia che il festival sia un vero festival basato sulla cultura automobilistica di Tokyo. Coinvolgete Smokey Nagata, Keiichi Tsuchiya, Larry Chen, Kanjozoku e aggiungete vera musica dal vivo e una vera e propria interpretazione della cultura JDM. L'autostrada Wangan deve ovviamente essere inclusa, proprio come il Kanjo Loop.

Quali sono i tuoi desideri per Horizon 6?

