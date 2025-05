Cinque veicoli storici presenti nel nuovo pacchetto auto Forza Motorsport Racing Heroes

HQ

Il Racing Heroes Car Pack è stato ora rilasciato per Forza Motorsport, offrendo un vero successo nostalgico per tutti gli appassionati di corse e per coloro che hanno seguito il franchise nel corso degli anni. Questo nuovo DLC ti dà accesso a cinque auto iconiche che celebrano i decenni d'oro del motorsport.

Tra le aggiunte ci sono le 1987 Porsche 962C, 1990 Jaguar XJR-12 e 1971 Ferrari 512 M - auto che stabiliscono lo standard a Le Mans e altri tracciati leggendari. Il pacchetto costa circa 10 € ed è incluso per Car Pass giocatori. Un bel sforzo continuo, a dir poco, da Turn 10 per soddisfare i desideri dei fan, che, insieme al recente Fujimi Kaido, dimostra che il gioco continua a prosperare. Dai un'occhiata al trailer qui sotto.

Riceverai il Racing Heroes Car Pack ?