Circa la metà di tutte le vendite di giochi Capcom avviene su PC e si prevede che questo numero aumenti

Sembra che il PC sia il luogo dove la maggior parte dei giocatori acquisterà i propri titoli Capcom. Almeno, questo è ciò che ci dicono le ultime finanze dell'azienda, dato che circa la metà di tutti i giochi venduti nell'ultimo trimestre sono stati venduti su PC.

"Al terzo trimestre, le vendite di PC rappresentano circa il 50 percento delle vendite totali di unità, e prevediamo che questo rapporto continui ad aumentare," Capcom ha spiegato nei suoi ultimi rapporti finanziari. "Di conseguenza, rafforzeremo ulteriormente il nostro framework di sviluppo PC. Le competenze tecniche acquisite affrontando la crescente complessità dei programmi e le sfide di prestazioni in Monster Hunter Wilds saranno applicate allo sviluppo futuro dei titoli."

Mentre Capcom prevede che il mercato PC continui a crescere, chi guarda al gaming su PC dal punto di vista hardware è preoccupato per il costo fortemente aumentato della RAM, che continua a vedere i prezzi aumentare. Al momento, Capcom sembra non notare il problema.

"Al momento, non c'è stato alcun impatto materiale. Tuttavia, continueremo a monitorare i potenziali effetti a medio-lungo termine," ha scritto Capcom.

Ci sono diverse ragioni per cui i giocatori potrebbero scegliere di acquistare i loro titoli Capcom su PC, ma l'editore e lo sviluppatore non hanno svelato alcun fattore determinante. È interessante notare che porterà le lezioni apprese da Monster Hunter: Wilds ai titoli futuri, poiché questo probabilmente spingerà i consumatori ancora più verso il mercato PC.