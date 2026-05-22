Citadel: Stagione 2

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Ci sono pochissime serie che mi affascinano quanto Citadel. In superficie, sembra un qualsiasi altro progetto d'azione spionistica, qualcosa da inserire in quel segmento più ampio alla James Bond, Jason Bourne, Slow Horses, dove un gruppo di eroi deve sfidare le probabilità per salvare il mondo dalla distruzione senza che il cittadino medio sappia mai quanto siano stati vicini alla calamità. Per queste ragioni, Citadel è un sistema standard nella sua configurazione. È quando guardiamo dietro le quinte che vediamo cosa rende questa serie così unica e sconcertante.

Per prima cosa, i fratelli Russo, appena usciti al botteghino con Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, sono al timone di questa serie, arrivando persino a dirigere interi episodi quando ne hanno l'occasione. Poi c'è il cast ricco di star che include Richard Madden, Priyanka Chopra-Jonas e Stanley Tucci, tra molti altri, e a completare il budget è il budget, che rende Citadel una delle serie TV più costose mai realizzate, con la prima stagione che avrebbe speso 50 milioni di dollari per episodio. Ci sono molti film di Hollywood che costano molto meno da realizzare rispetto a un singolo episodio di Citadel. È proprio per questi fattori che Citadel diventa un progetto sempre più interessante, quasi un esempio perfetto di gola nel mondo dell'intrattenimento. Citadel è anche interessante perché - nonostante abbia un budget pari al PIL di un piccolo paese - non ha mai davvero decollato né mantenuto le promesse come i fan speravano, con la prima stagione che ha ricevuto impressioni mediocri da parte di fan e critici. Tuttavia, Prime Video sembrava convinta delle grandi ambizioni dell'universo, approvando una stagione successiva e diversi spin-off, il primo che ha richiesto anni per debuttare ed è arrivato con una scoreggia e non con clamore, e il secondo che sono già stati per lo più cancellati. Per molti versi, si potrebbe dire che l'esperimento Citadel sia stato un fallimento colossale e costoso, il che è forse anche un po' ingiusto considerando che la serie è, ancora una volta, non terribile ma semplicemente mediocre.

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Comunque, basta con la lezione di storia. La seconda stagione di Citadel è arrivata di recente, quasi dal nulla in effetti, e sono riuscito a farci scorrere i titoli di coda. È di nuovo un lotto davvero bizzarro di episodi perché si vede la visione e la scala a cui intende operare, ma allo stesso tempo non riesce mai a fare molto di sostanziale. È un'esperienza vuota e dimenticabile, in cui i personaggi non si distinguono davvero, i cliché sono sfrenati, l'azione lascia molto a desiderare, i cattivi mancano di potenza e la trama manca di sfumature.

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Senza dubbio, c'è una sensazione premium nel rendimento di Citadel. Stiamo parlando di un'avventura che viaggia per il mondo che porta l'azione in panorami e ambientazioni impressionanti, offrendo scene scenografiche complesse e caotiche che con ambientazioni fisiche e reali. Da questo punto di vista, è un po' simile a Mission: Impossible, ma sbaglia quasi ovunque altrove. Le sue star non hanno la capacità di elevare i loro personaggi oltre lo sviluppo superficiale con cui sono stati scritti, l'azione manca di quel flusso d'azione e di quel tono d'azione di prim'ordine, la storia né si lascia coinvolgere dagli elementi sciocchi quasi fantascientifici dell'azione moderna di spionaggio né si allontana il più possibile, lasciandola in una via di mezzo dove non è seria come Slow Horses né divertente come Mission: Impossibile. Ancora una volta, è semplicemente una televisione dimenticabile, il che forse è inaccettabile per una serie che ha richiesto una quantità così enorme di denaro per essere realizzata.

E l'altro problema che Citadel ora affronta è che non vedo un futuro per questo universo ulteriormente. Gli spin-off falliti, la tempistica di produzione troppo lunga e costosa, la direzione narrativa di quest'ultima stagione che sembra voler distogliere l'attenzione dai due personaggi principali che ha iniziato a stabilire nella prima stagione - tutto dipinge un quadro che ti fa chiedere se qualcuno abbia idea di dove stia andando Citadel... Certo, c'è il filo narrativo dell'eliminazione di tutta la fazione rivale di spie nota come Manticore, ma molte delle domande curiose che hanno dato almeno un po' di intrigo alla prima stagione della serie (inclusi questi super spie che combattono una crisi d'identità) sono state eliminate per un dramma di spionaggio molto, molto tipico. Il complotto, per la maggior parte, è letteralmente solo quello di impedire che il Presidente russo venga assassinato... Potrà sembrare che io sia ingiustamente critico, ma la prima stagione ha creato un mondo con organizzazioni ombra, doppi e persino tripli agenti, tecnologia avanzata e straordinaria, tutte le cose che rendono queste idee di spionaggio piuttosto sciocche speciali e meno radicate e drammatizzate nello stesso modo di uno scenario della Guerra Fredda come Tinker Tailor Soldier Spy. Citadel dovrebbe essere più Mission: Impossible o anche Kingsman e meno persone di media o anzianità impegnate in una battaglia di astuzia.

Quindi, di nuovo, Citadel non è una cattiva serie. C'è davvero troppa ricchezza dietro questo progetto perché sia meno che mediocre, ma è anche proprio questo. È una serie d'azione di spionaggio dimenticabile e nella media che intratterrà abbastanza nei suoi ultimi sette episodi da farti arrivare felicemente alla conclusione e lasciarti quasi nessuna impressione. E come ho detto prima, nei tuoi libri potrebbe essere del tutto inaccettabile per una serie costosa come questa.

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