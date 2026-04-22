Citadel torna finalmente su Prime Video all'inizio di maggio

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Dopo la prima stagione della serie di spionaggio d'azione di Prime Video, Citadel, che ha ricevuto un'accoglienza tiepida, nonostante sia una delle serie TV più costose di sempre, Prime Video sembra aver avuto un approccio freddo, se vogliamo, nell'espandere l'universo ideato dai fratelli Russo.

Abbiamo sentito spesso che la seconda stagione stava ancora arrivando e che era già stata girata, eppure Prime Video è rimasta incredibilmente silenziosa riguardo al progetto. Infine, abbiamo notizie importanti ed entusiasmanti da affrontare.

È stato rivelato che la seconda stagione di Citadel sarà disponibile su Prime Video già dal 6 maggio. Anche se ci sono alcune stelle di ritorno, tra cui Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas e Stanley Tucci, questa stagione è considerata come una "nuova squadra" e una "nuova missione" e naturalmente questo significa portare volti nuovi, come Jack Reynor, Matt Berry e altri.

In effetti, sembra proprio che il maestro delle spionette di Tucci, Bernard Orlick, avrà un ruolo più importante nella prossima stagione, come potete vedere nel trailer della seconda stagione qui sotto.

Guarderai Citadel quando tornerà tra un paio di settimane?