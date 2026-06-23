Citroën riporta ufficialmente l'iconica 2CV

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Citroën riporta ufficialmente la iconica 2CV, la piccola auto per le persone lanciata decenni fa come modo accessibile per le masse di acquistare un trasporto personale confortevole.

Sembra che anche questo sia ancora il mantra. In un'intervista a Top Gear, il CEO di Citroën Xavier Chardon conferma che questo nuovo modello abbraccerà anche la filosofia del "meno è meglio" e punta a un prezzo inferiore a €15.000.

"Stanno arrivando sempre più auto cinesi. E se guardi il pitch dei miei concorrenti, c'è un'auto, poi il successore è più grande, portando più cavalli, più potenza di calcolo, più schermi, e credo sia arrivato il momento che un marchio come Citroën scelga una strada diversa. Il 2CV è una sorta di 'meno è meglio'".

Si prevede che l'auto venga venduta ampiamente in Europa, ma i dettagli restano ancora scarsi per ora, tranne un semplice EV più economico della maggior parte.