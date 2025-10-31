Città che ospiterà la prossima finale di Champions League: Monaco di Baviera nel 2028, Londra o Barcellona nel 2029... New York nel 2030?

HQ

La UEFA ha annunciato venerdì i primi candidati ad ospitare le prossime finali di Champions League maschile. E sembra che il 2028 andrà a Monaco di Baviera (che ospiterà anche la finale del 2025 vinta dal PSG e la finale del 2012, vinta dal Chelsea contro il Bayern), visto che è stato l'unico richiedente a presentare la propria candidatura in tempo prima della data di chiusura del 22 ottobre.

L'Allianz Arena, sede del Bayern Monaco, con una capienza di 70.000 persone, sarà la città scelta per la finale. Anche se non sarà confermato ufficialmente fino a settembre 2026, non c'erano altri candidati.

La UEFA ha anche annunciato che sono stati presentati due candidati per la finale del 2029: lo stadio di Wembley a Londra e il Camp Nou a Barcellona. Wembley, stadio ufficiale della nazionale inglese, ha ospitato le finali del 2024, 2013 e 2011. Il Camp Nou, attualmente in fase di ristrutturazione che non dovrebbe terminare prima del 2027, ha ospitato le finali del 1989 e del 1999.

Entrambi sono attualmente lo stadio più grande d'Europa per capienza: Wembley ha 90.000 posti a sedere e il Camp Nou avrà 105.000 posti una volta completato.

Ricordiamo che la finale di questa stagione si terrà alla Puskas Arena di Budapest, mentre quella del 2027 si svolgerà nello stadio dell'Atlético de Madrid. La Uefa ha anche ritardato una decisione sulla speculazione secondo cui New York avrebbe ospitato una finale di Champions League: non accadrà almeno fino al 2030.