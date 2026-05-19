Cittadini statunitensi arrestati per aver tentato di entrare nel recinto di Punch the Monkey

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Due cittadini statunitensi sono stati arrestati dopo essersi lanciati nel recinto della scimmia celebre Punch. Uno degli arrestati ha scalato la recinzione nel recinto, mentre un altro ha filmato la trovata. Uno è uno studente universitario di 24 anni, mentre l'altro si definisce un cantante di 27 anni.

L'incidente è avvenuto allo zoo di Ichikawa City in Giappone. La polizia afferma che nessun animale è stato ferito durante l'incidente. Clip sui social media dell'effrazione hanno iniziato a circolare online dopo l'evento, mostrando la persona che è entrata nel recinto indossando un costume progettato per promuovere una criptovaluta. La persona ha affermato di voler solo regalare a Punch un nuovo peluche.

Punch, un macaco ormai di nove mesi, è diventato una sensazione virale, dopo che clip di lui che abbraccia un orango di peluche sono diventate virali all'inizio dell'anno. Punch ricevette il giocattolo dai custodi dello zoo dopo essere stato rifiutato dalla madre. La storia ha rapidamente attirato l'attenzione di milioni di persone online mentre la condizione dei poveri Punch ha compromesso le loro corde del cuore.

Lo Zoo della città di Ichikawa ha presentato una segnalazione di danni alla polizia e sta valutando ulteriori contromisure per prevenire incidenti simili in futuro, secondo quanto riferito dalla BBC. Quindi, se viaggi allo zoo e ora non riesci più a vedere Punch e i suoi amici da vicino, dai la colpa a due crypto bros.