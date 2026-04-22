City 20 si distingue dagli altri city-builder offrendo NPC che "hanno bisogni"

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Quando si tratta di city builder e giochi di simulazione, spesso sembra che il giocatore agisca come un dio con poca vera attenzione o necessità di soddisfare le esigenze degli abitanti. Per chi lavorava su Untold Games, questo era un ambito in cui vedevano il potenziale per distinguere il loro titolo City 20 dalla concorrenza, progettando NPC con bisogni e personalità reali.

A proposito di questo argomento, abbiamo recentemente parlato con la co-fondatrice Elisa Di Lorenzo durante il nostro periodo al New Game Plus del London Games Fest, dove abbiamo potuto imparare qualcosa in più su questo grande focus sulla creazione di NPC autentici e carismatici.

"Attualmente abbiamo, credo, circa 80 NPC nel gioco e sono completamente simulati. Quindi devono fondamentalmente vivere e sopravvivere esattamente come il giocatore. Quindi hanno i loro bisogni, routine, lavori e cose del genere. E quello che fanno dipende... Voglio dire, sono guidati dai desideri. Quindi fanno le cose perché vogliono fare cose specifiche."

Di Lorenzo ha poi fatto un esempio di come questo possa funzionare nel gioco, spiegando: "In molti giochi gli NPC sono semplicemente lì per te. Fai le tue cose e, sai, tipo, oh... il negozio è aperto, il negozio avrà le cose di cui ho bisogno e così via. Ma se un personaggio non c'è, quel personaggio non sarà necessariamente a casa. Potrebbero fare qualcos'altro. Ci sono alcuni personaggi a cui piacciono cose specifiche, come i funghi, e poi il tipo che ama i funghi cercherà i funghi nei boschi quando non lavora, sai, cose del genere."

Questo naturalmente ha posto alcune sfide per Untold Games dal punto di vista dell'equilibrio, con Di Lorenzo che ha aggiunto: "È anche una sfida per noi in termini di bilanciamento del gioco, perché mentre il giocatore ha bisogni, anche gli NPC ne hanno. A volte ti ritrovi a competere con gli NPC per le risorse. Potrei dover andare dal fabbro a comprare qualcosa, e forse è esaurito perché l'inventario non si riempie semplicemente ogni tanto. Il fabbro deve costruire tutto. Quindi avranno bisogno di risorse e cose del genere.

"Pensiamo che sia interessante e un po' impegnativo. E anche perché puoi potenzialmente avere un impatto sugli NPC grazie a come puoi aiutarli o sabotarli in qualche modo. Quindi hai un impatto anche sulla vita reale degli NPC, a seconda di cosa fai."

City 20 è attualmente in Early Access su PC e ha recentemente lanciato il suo aggiornamento 0.9. Non è chiaro quando Untold si aspetta il lancio completo, ma Di Lorenzo ci ha detto che l'obiettivo è debuttare nel 2027. Dai un'occhiata all'intervista completa qui sotto.