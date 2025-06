Civili uccisi negli ultimi attacchi russi sulle regioni ucraine Diverse vite perse e case danneggiate mentre la Russia intensifica gli attacchi in vista della ripresa dei colloqui di pace.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Ora sappiamo che gli ultimi attacchi aerei russi nella tarda serata di domenica e nelle prime ore di lunedì hanno causato diverse vittime civili nel sud-est dell'Ucraina, con Zaporizhzhia e Sumy tra le regioni più colpite.

Potresti essere interessato: gli attacchi dei droni hanno colpito le regioni di confine russe durante la notte.

Le autorità locali riferiscono che tra le vittime ci sono donne e bambini e che diversi edifici residenziali e un negozio sono stati gravemente danneggiati. L'escalation arriva mentre entrambe le nazioni si preparano a incontrarsi ancora una volta alla ricerca di una soluzione al conflitto. Zaporizhzhia, Ucraina - 8 gennaio 2023 - Condominio distrutto dopo l'attacco missilistico russo // Shutterstock