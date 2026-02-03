Civilization VII Celebra il primo anniversario rinnovando le meccaniche di gioco di base

HQ

È passato un anno intero da quando Firaxis ha tracciato per la prima volta la nuova e audace strada per Civilization con il settimo capitolo principale della serie. Il sistema delle Età, la possibilità di cambiare la propria Civiltà ad ogni cambio d'epoca, i Percorsi Legacy e altro ancora erano visti come un mix molto diverso dai giocatori, al punto che molti semplicemente non volevano interagire con queste meccaniche di base.

Invece di nascondersi e nascondere la testa sotto la sabbia, Firaxis ha ascoltato la sua community e, durante i festeggiamenti del primo anniversario, lo sviluppatore illustra come le cose cambieranno nel gigantesco aggiornamento Test of Time.

In Test of Time, potrai iniziare il gioco come qualsiasi Civiltà. Dovrai scegliere un leader separato, ma puoi portare questa civiltà per tutto il gioco. Questa decisione influenzerà il gioco nel suo complesso, quindi l'IA non può essere forte ad ogni età scegliendo nuove civiltà. In sostanza, avrai un'Era in cui la tua Civiltà è al suo massimo splendore, ma nelle altre Ere potrai comunque sviluppare il tuo impero grazie a nuovi Alberi Civici e al Syncretism, una nuova meccanica che ti permette di adottare unità, infrastrutture e altro da altre Civiltà al culmine della loro potenza. Questo significa che, anche se potresti non essere così forte al di fuori della tua età apice, puoi comunque tenere il passo nel gioco.

Anche le vittorie stanno cambiando molto, facendoti sentire meno intrappolato dalle opzioni che hai e permettendoti di vincere molto velocemente se vuoi, avendo una partita finita all'inizio dell'Era dell'Esplorazione. Questi cambiamenti sono completati da una completa revisione dei Percorsi Legacy, che non ti limiterà più a una o due opzioni per il tuo impero.

L'aggiornamento Test del Tempo arriva per Civilization VII in primavera.