Civilization VII ci porta all'Era Atomica e fuori dalla Terra con il suo nuovo aggiornamento gratuito e la prima espansione a pagamento

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Civilization VII può essere stato un inizio difficile, ma gli sviluppatori di Firaxis hanno lavorato duramente per offrire ai giocatori l'esperienza che amano nel gioco di strategia 4X più famoso che ci sia. Dal dare ai giocatori la possibilità di giocare come una sola Civiltà durante il gioco, all'aggiunta di più leader e civiltà, alcuni lavori sono persino tornati indietro rispetto a ciò che Firaxis aveva inizialmente voluto, per ascoltare i feedback dei giocatori.

Un altro aggiornamento gratuito arriverà più avanti questo mese, aggiungendo una versione più realistica della mappa della Terra, insieme a nuove mappe Voronoi, aggiornamenti alla generazione delle risorse, alla diplomazia e altro ancora. Successivamente, Firaxis sta valutando le prossime fasi di Civilization VII, che prevedono di estendere la storia umana fino ai giorni nostri e oltre, rendere il gioco un'esperienza più completa e poi offrire quella tanto attesa prima espansione.

Il prossimo grande aggiornamento di contenuti di Civilization VII è Arc of Tomorrow. Aggiungerà una quarta Era al gioco, permettendo ai giocatori di esplorare l'Era Atomica, dove potranno giocare dal 1950 fino al prossimo futuro. Nuovi edifici, elementi visivi e altro ancora arriveranno in questa Era, insieme a nuovi sistemi di gioco come l'aggiunta di Grandi Opere del Film, nuovi accordi multilaterali nella diplomazia, un gameplay più nucleare e altro ancora di cui potete leggere nelle note complete della patch qui.

Oltre a questo, abbiamo Earthrise, un'espansione su cui Firaxis non è ancora disposta a entrare troppo nei dettagli, ma non si tratta solo di aggiungere missioni spaziali nel late game. Anche nell'Antichità e nell'Epoca dell'Esplorazione, nuove meccaniche ti permetteranno di mappare le stelle e cambiare il terreno dei tuoi imperi.