Civilization VII modo di test per ignorare il sistema delle Età

Civilization VII ha avuto un inizio un po' difficile con la sua fanbase. Mentre molti giocatori di strategia 4X erano interessati all'idea di un gioco diviso in tre Ere, quando si è trattato di giocare una campagna in Civ VII, le Ere non erano tutto ciò che si pensava fosse.

Lo sviluppatore Firaxis ne ha preso atto e, in un nuovo aggiornamento pubblicato sulla sua pagina Steam, il team afferma che stanno lavorando su un modo per giocare interamente come una civiltà, piuttosto che farti cambiare con ogni età.

Cambiare civiltà doveva essere un modo per adattare il proprio stile di gioco o per non dare la sensazione che una civiltà sarebbe stata forte in un momento, ma debole in un altro. Tuttavia, sebbene questo esperimento con la formula vincente di Civilization sia stato audace, i fan non ne sono ancora convinti.

Se stai ancora cercando di ottenere di più da Civilization VII, nello stesso post di aggiornamento Firaxis conferma le funzionalità del prossimo aggiornamento 1.3, oltre a un lotto gratuito di contenuti per i giocatori che entrano nel gioco dal 4 novembre al 5 gennaio 2026.