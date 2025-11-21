Clair Obscur conquista una grande vittoria GOTY ai Golden Joystick Awards 2025

HQ

Anche se ci sono molti giochi che sicuramente rientrano nella conversazione GOTY nel 2025, sembra che l'industria stia iniziando a scegliere Clair Obscur: Expedition 33 come il gioco che davvero conquista la moglie.

Almeno, così è stato ai Golden Joystick Awards ieri sera. Clair Obscur: Expedition 33 non solo ha vinto il premio Ultimate Game of the Year, ma ha anche ottenuto vincitori per Miglior Design Visivo, Miglior Narrazione, Miglior Colonna Sonora, e ha fatto vincere a Jennifer English e Ben Starr i premi rispettivamente come Miglior Protagonista e Miglior Interprete Non Protagonista.

Sandfall Interactive ha vinto anche il premio Studio dell'Anno, il che sembra appropriato considerando quanto sia andato contro le norme del settore e sia stato premiato per questo. Altrove, i premi sono piuttosto divisi. Peak ha vinto come Miglior Multiplayer e Scelta degli Streamers. GTA VI ha ricevuto due premi per il Miglior Trailer ed essere il gioco più ricercato, ma il resto è un mix che potete leggere qui sotto (tramite GamesRadar):