Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur conquista una grande vittoria GOTY ai Golden Joystick Awards 2025

Il gioco ha anche ottenuto numerosi altri premi per i suoi interpreti, lo studio e altri ancora.

HQ

Anche se ci sono molti giochi che sicuramente rientrano nella conversazione GOTY nel 2025, sembra che l'industria stia iniziando a scegliere Clair Obscur: Expedition 33 come il gioco che davvero conquista la moglie.

Almeno, così è stato ai Golden Joystick Awards ieri sera. Clair Obscur: Expedition 33 non solo ha vinto il premio Ultimate Game of the Year, ma ha anche ottenuto vincitori per Miglior Design Visivo, Miglior Narrazione, Miglior Colonna Sonora, e ha fatto vincere a Jennifer English e Ben Starr i premi rispettivamente come Miglior Protagonista e Miglior Interprete Non Protagonista.

Sandfall Interactive ha vinto anche il premio Studio dell'Anno, il che sembra appropriato considerando quanto sia andato contro le norme del settore e sia stato premiato per questo. Altrove, i premi sono piuttosto divisi. Peak ha vinto come Miglior Multiplayer e Scelta degli Streamers. GTA VI ha ricevuto due premi per il Miglior Trailer ed essere il gioco più ricercato, ma il resto è un mix che potete leggere qui sotto (tramite GamesRadar):


  • Miglior Audio Design - Ghost of Yotei

  • Miglior Gioco in Accesso Anticipato - R.E.P.O.

  • Miglior Adattamento Videoludico - Arcane Stagione 2

  • Migliore espansione di gioco - Lies of P: Overture

  • Miglior trailer di gioco - Grand Theft Auto 6 Trailer 2

  • Miglior Hardware per Gaming - AMD Ryzen 9 9950X3D

  • Miglior Gioco Indie - Blue Prince

  • Miglior Gioco Indie - Autopubblicato - Hollow Knight: Silksong

  • Miglior Protagonista - Jennifer English

  • Miglior Gioco Multigiocatore - Peak

  • Miglior Remake / Remaster - The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

  • Miglior colonna sonora - Clair Obscur: Expedition 33

  • Miglior Narrazione - Clair Obscur: Expedition 33

  • Miglior Interprete Non Protagonista - Ben Starr

  • Miglior Design Visivo - Clair Obscur: Expedition 33

  • Premio Rivelazione - Schedule 1

  • Gioco console dell'anno - Ghost of Yōtei

  • Scelta della critica - Donkey Kong Bananza

  • Gioco più ricercato - GTA 6

  • Gioco PC dell'Anno - Hollow Knight: Silksong

  • Ancora in gioco - Mobile - Pokémon Go

  • Ancora in gioco - PC & Console - Minecraft

  • Scelta degli streamer - Peak

  • Studio dell'Anno - Sandfall Interactive

  • Gioco Definitivo dell'Anno - Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33

