Clair Obscur conquista una grande vittoria GOTY ai Golden Joystick Awards 2025
Il gioco ha anche ottenuto numerosi altri premi per i suoi interpreti, lo studio e altri ancora.
Anche se ci sono molti giochi che sicuramente rientrano nella conversazione GOTY nel 2025, sembra che l'industria stia iniziando a scegliere Clair Obscur: Expedition 33 come il gioco che davvero conquista la moglie.
Almeno, così è stato ai Golden Joystick Awards ieri sera. Clair Obscur: Expedition 33 non solo ha vinto il premio Ultimate Game of the Year, ma ha anche ottenuto vincitori per Miglior Design Visivo, Miglior Narrazione, Miglior Colonna Sonora, e ha fatto vincere a Jennifer English e Ben Starr i premi rispettivamente come Miglior Protagonista e Miglior Interprete Non Protagonista.
Sandfall Interactive ha vinto anche il premio Studio dell'Anno, il che sembra appropriato considerando quanto sia andato contro le norme del settore e sia stato premiato per questo. Altrove, i premi sono piuttosto divisi. Peak ha vinto come Miglior Multiplayer e Scelta degli Streamers. GTA VI ha ricevuto due premi per il Miglior Trailer ed essere il gioco più ricercato, ma il resto è un mix che potete leggere qui sotto (tramite GamesRadar):
- Miglior Audio Design - Ghost of Yotei
- Miglior Gioco in Accesso Anticipato - R.E.P.O.
- Miglior Adattamento Videoludico - Arcane Stagione 2
- Migliore espansione di gioco - Lies of P: Overture
- Miglior trailer di gioco - Grand Theft Auto 6 Trailer 2
- Miglior Hardware per Gaming - AMD Ryzen 9 9950X3D
- Miglior Gioco Indie - Blue Prince
- Miglior Gioco Indie - Autopubblicato - Hollow Knight: Silksong
- Miglior Protagonista - Jennifer English
- Miglior Gioco Multigiocatore - Peak
- Miglior Remake / Remaster - The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered
- Miglior colonna sonora - Clair Obscur: Expedition 33
- Miglior Narrazione - Clair Obscur: Expedition 33
- Miglior Interprete Non Protagonista - Ben Starr
- Miglior Design Visivo - Clair Obscur: Expedition 33
- Premio Rivelazione - Schedule 1
- Gioco console dell'anno - Ghost of Yōtei
- Scelta della critica - Donkey Kong Bananza
- Gioco più ricercato - GTA 6
- Gioco PC dell'Anno - Hollow Knight: Silksong
- Ancora in gioco - Mobile - Pokémon Go
- Ancora in gioco - PC & Console - Minecraft
- Scelta degli streamer - Peak
- Studio dell'Anno - Sandfall Interactive
- Gioco Definitivo dell'Anno - Clair Obscur: Expedition 33