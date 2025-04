HQ

Clair Obscur: Expedition 33 è uno dei più grandi esempi di un gioco che soddisfa e supera facilmente le aspettative nella memoria recente. Una trentina di persone hanno realizzato questo gioco. Una frazione del numero di dipendenti che si vedono lavorare sulla maggior parte dei giochi AAA oggi. Ci si potrebbe aspettare delle scorciatoie, ma Sandfall voleva dimostrare che non ne aveva bisogno e avrebbe messo alla prova le nostre percezioni su ciò che un team più piccolo può realizzare.

Attraverso l'innesto e l'ambizione, Clair Obscur: Expedition 33 fa proprio questo. La premessa, la storia, le immagini eccezionali che si fondono con la colonna sonora di una bellezza inquietante, il tutto con un ciclo di gioco Sekiro che incontra JRPG che si rivela soddisfacente come sembra nei trailer. È un gioco che sembra essere saltato dai sogni di una demo tecnologica alle nostre vite, e mi ha costantemente sbalordito nelle ore che ho trascorso con esso.

Quando ho avuto modo di provare per la prima volta questo gioco l'anno scorso, è stato un gioco a mani libere, il che mi ha fatto mettere in discussione il ciclo basato su schivate e parate, qualcosa di ampiamente banalizzato dall'esperienza del giocatore della demo. Questo è il pane quotidiano di una battaglia in Clair Obscur: Expedition 33, poiché mentre puoi vincere in una guerra di logoramento a difficoltà più facili, ti stai perdendo ciò che fa davvero brillare il combattimento se rinunci all'elemento attivo di esso. Pochi giochi si avvicinano alla soddisfazione di diventare un dio della parata in Sekiro: Shadows Die Twice, ma Clair Obscur: Expedition 33 si erge orgogliosamente al suo fianco. Le animazioni di combattimento sono spettacolari a tutto tondo, dinamiche e fluide, con effetti sufficienti a farti sentire come se non avessi appena premuto un singolo pulsante per creare una tale carneficina.

Ma, quando il tempo rallenta e ottieni un enorme contrattacco grazie alla tua abilità e al tuo tempismo, l'impatto sembra molto più pesante, consentendo momenti in cui senti di aver davvero trasceso l'umanità mentre esci da un incontro con un boss senza un graffio. La profondità del combattimento va ben oltre il semplice premere il pulsante giusto al momento giusto, tuttavia, poiché con i pittogrammi, gli attributi e i punti Lumina sei libero di costruire ogni membro di Expedition 33 a tuo piacimento. Gli alberi delle abilità ti indirizzano in determinate direzioni, quindi non ti ritrovi a grattarti la testa. Lune può specializzarsi nell'uso di un certo tipo di incantesimi elementali, ad esempio, oppure Sciel può fungere da cuscinetto per il gruppo. La varietà è molto divertente da esplorare, anche se a volte sembra che ci siano un po' troppi Pitti, con alcuni che sono chiaramente vincitori rispetto ad altri.

Oltre a sconfiggere i diversi eserciti di Nevron creati dalla Pittrice, c'è molto da esplorare in Clair Obscur: Expedition 33. Il mondo è diviso in due mappe. L'overworld è enorme e ti permette di percorrere grandi distanze con l'aiuto dell'enorme uomo pallone Esquie, che ti trasporta nelle aree più piccole e dettagliate dove non c'è mappa o bussola e devi fare affidamento sul tuo ingegno. L'esplorazione è incredibilmente gratificante in Clair Obscur. C'è sempre un angolo o un sentiero laterale che vale la pena guardare, con enigmi, diari di altre spedizioni e altro ancora da trovare. È sempre un piacere perdersi sia nell'overworld che nei livelli, in gran parte a causa della grafica mozzafiato diffusa in tutto il gioco. Ancora una volta, sembra che una splendida demo tecnica o un singolo pezzo di concept art siano diventati un'avventura completa e faccio fatica a capire come un team così piccolo abbia fatto questo. Lo stile visivo mantiene un realismo mescolato con la stranezza del mondo di Clair Obscur che è così infatuante da guardare. Di volta in volta mi guardavo intorno nell'ambiente in un nuovo livello, attraversandolo lentamente come se stessi giocando a una demo sul palco dell'E3.

L'eccellenza delle immagini è eguagliata e forse anche superata dal suono in Clair Obscur: Expedition 33. La colonna sonora è come il miele dolce che ti viene versato nell'orecchio - meno la viscosità - e il cast vocale stellare mette tutto se stesso in questa storia per darle il peso e l'emozione di cui aveva bisogno per avere successo. La narrazione di Clair Obscur: Expedition 33 sembra il cuore dell'intero gioco e, per fortuna, è all'altezza dell'intrigo posto per la prima volta dal suo concetto. Sandfall Interactive è stata audace e impenitente con questa storia, rimanendo ferma nella sua visione e offrendo qualcosa che sembra del tutto unico. Quella che inizia come una semplice ricerca per abbattere un'entità oppressiva che costringe tutti a morire giovani vira in direzioni a cui non avresti mai pensato, mantenendo la storia in primo piano e al centro, piuttosto che solo qualcosa a cui torni di tanto in tanto dopo aver eliminato tutti i contenuti secondari nelle vicinanze.

Questo non vuol dire che il contenuto secondario sia noioso. È tutt'altro. Mi aspettavo un paio di boss in più, forse qualche nuovo livello sparso qua e là. Non mi aspettavo una serie di minigiochi sulla spiaggia, una missione secondaria per rintracciare piccoli pupazzi perduti noti come Gestrals e una torre infinita. Sono queste cose, combinate con l'eccellente esperienza del resto del gioco, che sollevano Clair Obscur: Expedition 33 dalle acque sature delle versioni di gioco di oggi e fino a un terreno sacro. È per il suo stile di gioco di ruolo ciò che Baldur's Gate III era per i CRPG. Se dovessi individuare alcuni punti minori di problema, sarei in grado di evidenziare solo i nemici minori che diventano banali man mano che avanzi, e man mano che le battaglie con i boss diventano più epiche e grandiose, uccidere i soldati inizia a sembrare sempre più come, beh, un lavoro di grugniti, suppongo. Altrimenti, non puoi davvero chiedere di più a Sandfall Interactive.

Clair Obscur: Expedition 33 è un gioco straordinario che ha stabilito un nuovo standard per i giochi di ruolo, le ambizioni dei team più piccoli e le esperienze AAA in generale. È un facile candidato al gioco dell'anno, se ne ho mai visto uno. Una storia magistrale nata da un concetto eccezionale. Il combattimento epico e gratificante come la grafica lo fa sembrare, ambientato sullo sfondo di una delle colonne sonore più memorabili degli ultimi anni, rende Clair Obscur: Expedition 33 un gioco che non posso fare a meno di consigliare. Sandfall Interactive ha realizzato qualcosa di veramente speciale, che si spera porterà a un'esplosione di ispirazione in tutto il settore.