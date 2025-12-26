Clair Obscur: Expedition 33 attore suggerisce di passare alla categoria Miglior Interprete dei The Game Awards

HQ

Anche se è facile guardare il doppiatore dietro i nostri personaggi preferiti e dire che è stato l'aspetto chiave per darli vita, a volte non è così semplice. Charlie Cox avrebbe potuto interpretare Gustave con la voce di Clair Obscur: Expedition 33, ma Maxence Cazorla era l'uomo che faceva tutto il lavoro di mocap.

Parlando con Eurogamer, Carola ha parlato di come potremmo fare di più per riconoscere il lavoro di chiunque rende un personaggio reale in un videogioco. "Prima di tutto, è stato un onore incredibile per me che Charlie abbia parlato pubblicamente e riconosciuto il mio lavoro. Sono stato profondamente toccato dalla sua umiltà e generosità," ha detto. "Alla fine, è davvero la combinazione di queste due interpretazioni, insieme all'incredibile lavoro di scrittura e sviluppo, che ha dato vita al personaggio."

Cazorla però non è sicuro che dovremmo semplicemente separare le categorie tra performance vocali e mocap. "Quando si tratta di una potenziale categoria di motion capture, penso sia un argomento delicato, perché ogni gioco è costruito in modo diverso," ha spiegato. "In questo caso, Clair Obscur è un gioco in cui molti personaggi sono creati attraverso la collaborazione tra due attori. Per esempio, Maelle con Charlotte Hoepffner e Jennifer English, Lune con Estelle Darnault e Kirsty Rider, Verso con Ben Starr e me stesso. Altri giochi possono avere un solo attore che fa il performance capture, e alcuni progetti prevedono persino stunt, motion capture e doppiatori che contribuiscono tutti allo stesso personaggio."

Invece, vuole vedere emergere una categoria Miglior Personaggio. "È qualcosa che già fanno i DICE Awards, e penso sia un approccio molto intelligente... I videogiochi sono, per natura, una forma d'arte collaborativa, e i personaggi risuonano perché molti artisti danno loro la loro anima. Celebrare una categoria Miglior Personaggio mi sembra più logico che isolare un singolo interprete e potenzialmente lasciare invisibili gli altri."

I Game Awards hanno già molte categorie, ma spesso le criticano perché non sembrano abbastanza distinte. Pensi che il titolo di Miglior Personaggio dovrebbe essere aggiunto al mix?