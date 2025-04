Clair Obscur: Expedition 33: Come rompere le punte di vernice

HQ

Ti sei imbattuto in uno strano albero nero con linee luminose blu in Clair Obscur: Expedition 33 ? È probabile che tu l'abbia fatto, poiché appaiono sia nell'overworld che nei livelli del gioco. A quanto pare, puoi romperli, ed ecco come.

Per accedere alle aree e agli oggetti extra nascosti all'interno di questi Paint Spikes, dovrai progredire nella missione secondaria Lost Gestrals in Clair Obscur: Expedition 33. In questa missione secondaria, rintraccierai piccoli Gestral nascosti in vari luoghi, invitandoli a tornare all'accampamento. Una volta ottenuto il tuo primo Gestral, noterai che un nuovo personaggio è apparso al campo.

La posizione di Sastro nel campo

Sastro può essere trovato sul sentiero a sinistra del Curatore nell'accampamento. Ti ringrazierà per aver raccolto i suoi Gestrali Perduti e ti dirà che ti ricompenserà man mano che gli porterai più amici. Ci sono nove Gestrals perduti in totale nel gioco, ma non avrai bisogno di trovarli tutti per rompere gli alberi.

Dovrai solo trovare quattro Gestrals per ottenere l'abilità Paint Break. Puoi trovare questi Gestral nascosti in varie posizioni dell'overworld e puoi prenderne quattro prima di raggiungere la stazione Monoco nella storia principale.

L'abilità Paint Break non aggiunge nulla al tuo danno di gioco, ma migliora l'attacco che usi per iniziare il combattimento e saltare sui nemici. Premendo F su PC o R1/RB su console, ora puoi frantumare questi Paint Spikes, rivelando tesori all'interno. Finora, abbiamo trovato percorsi nascosti che conducono a Chromatic Nevrons, Colours of Lumina e uno dei blob a cui devi sparare per sbloccare le gabbie di vernice.

Ecco come appaiono i Paint Spikes, ovvero gli alberi luminosi

Ecco fatto. Ora puoi sbarazzarti di quei fastidiosi blocchi stradali in Clair Obscur: Expedition 33. Nella serie di missioni Lost Gestrals, puoi anche ottenere un taglio di capelli per Verso afferrando cinque Gestrals e un Picto che ti consente di ritirarti dai combattimenti istantaneamente se li trovi tutti e nove. Per i tuoi primi tre, otterrai anche tagli di capelli Gestral per Maelle, Lune e Sciel.

