Clair Obscur: Expedition 33: Consigli per diventare un dio della parata

HQ

Nelle difficoltà più facili in Clair Obscur: Expedition 33, puoi vincere abbastanza spesso guerre di logoramento. Se subisci ogni colpo e infliggi danni a turno, vincerai la maggior parte delle volte. Ma se vuoi abbattere i nemici senza graffiare e ottenere quelle animazioni di contrattacco ultra cool, continua a leggere, poiché abbiamo alcuni suggerimenti per aiutarti a diventare un dio della parata.

Suggerimento #1: preparati a fallire

Proprio come in altri giochi in cui la parata è una parte significativa del combattimento, non avrai subito contrattacchi perfetti. Non tutti i nemici hanno lo stesso schema di attacco, quindi anche più avanti nel gioco, non puoi aspettarti di uscire da un combattimento senza subire un colpo solo perché lo hai fatto in passato. Quindi, per questo suggerimento, è piuttosto semplice. Non perderti d'animo solo perché subisci un colpo, o addirittura vieni spazzato via. Clair Obscur: Expedition 33 può essere difficile, soprattutto se stai affrontando nemici al di sopra della tua classe di peso.

Tuttavia, la perseveranza è la chiave della parata. Sarai in grado di sconfiggere quel nemico, di imparare quella combo, purché non ti dispiaccia prendere qualche colpo qua e là. È un'esperienza di apprendimento, entrare nel ritmo dei tuoi nemici.

Annuncio pubblicitario:

Suggerimento #2: non tutti i nemici ondeggeranno allo stesso ritmo

A proposito di ritmo, alcuni nemici interromperanno intenzionalmente la propria combo solo per farti sprecare la tua possibilità di parata. Con gli attacchi lenti, potresti avere un'altra opportunità di parare, ma questo è davvero un caso raro. Per battere quei nemici che vogliono attirarti, è meglio guardare le loro armi, piuttosto che lasciarti scivolare nell'aspettarti quando pensi che colpiranno. Non premere quell'importantissimo pulsante fino al momento prima di essere colpito e sarai in grado di contrastare i nemici anche se cercano di ingannarti. Ancora una volta, potresti prendere qualche colpo imparando quali attacchi sono reali, ma finché stai imparando, sei sulla buona strada per diventare un dio della parata.

Suggerimento #3: non schivare

Questo va esattamente contro ciò che Clair Obscur: Expedition 33 ti dice di fare. Per evitare danni, potresti voler schivare se non sai cosa sta facendo un nemico, poiché c'è una finestra più ampia per una schivata efficace. Tuttavia, poiché schivare è solo una parata da poveri in Clair Obscur: Expedition 33, consiglierei di andare all-in sulle parate. Se ti abitui alla finestra di schivata più generosa, troverai più difficile lavorare con i tempi di parata più piccoli. Inoltre, non dovrai preoccuparti di premere il pulsante sbagliato e di costarti un contrattacco. Vale la pena notare che finché non hai subito alcun danno e non hai parato l'ultimo colpo di una combo, il tuo personaggio farà un contrattacco, ma qui stiamo diventando degli dei della parata, non degli schivati, quindi lascia le acrobazie alle ginnaste.

Annuncio pubblicitario:

Suggerimento #4: Le tue orecchie sono preziose quanto i tuoi occhi

Un paio di suggerimenti fa, ho detto che vorrai guardare le mani o le armi dei tuoi nemici per sapere quando il colpo sta per colpire, ma potresti anche essere in grado di sentire code audio che ti fanno sapere quando la tua faccia sta per essere schiacciata. Questi possono essere più utili delle code visive, che possono mentirti su quando potresti essere colpito grazie ai nemici che ti escono dalla parata più avanti nel gioco. Non stiamo dicendo di chiudere gli occhi e fare affidamento solo sulle orecchie, ma di assicurarsi di tenerle aperte per quando un nemico si precipita verso di voi. Non tutti gli attacchi hanno code audio, ma ce ne sono abbastanza da valere la pena assicurarsi che tu stia ascoltando.

Suggerimento #5: sfrutta al massimo le tue parate con i pittogrammi

Proprio come qualsiasi tipo di build o specializzazione in Clair Obscur: Expedition 33, puoi migliorare notevolmente le tue parate con i Pictos. Che si tratti di guadagnare punti vita con le parate, di ottenere danni extra con i contrattacchi o di ottenere più PA ogni volta che si para, vale sicuramente la pena ottenere alcuni Pictos o Luminas sui tuoi personaggi, il che renderà più utile il tempo che hai trascorso imparando a parare. Potresti anche voler inserire un pitto fiducioso, poiché non avrai necessariamente bisogno di cure se non stai subendo danni grazie a tutta la tua abilità di parata.

Questi sono solo alcuni dei modi in cui puoi migliorare il tuo gioco di parata in Clair Obscur: Expedition 33 e trasformare anche la difficoltà più difficile in un momento più facile. Se hai altri consigli dopo essere diventato un dio della parata, assicurati di condividerli con noi. Arriva il domani!