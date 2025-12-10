Clair Obscur: Expedition 33 domina comprensibilmente le liste lunghe dei BAFTA Games Awards
Le nomination complete saranno annunciate il prossimo marzo, ma per ora abbiamo un'idea di come si svilupperà la cerimonia di premiazione.
Manca ancora un po' di tempo ai BAFTA Games Awards. Mentre tutti noi ci prepariamo per una notte tarda in Europa e aspettiamo i The Game Awards di Geoff Keighley, i BAFTA hanno rivelato il loro primo passo per celebrare i risultati creativi e tecnici dei giochi più importanti dell'ultimo anno.
Le liste complete possono essere viste qui sotto, ordinate per categoria, ma in breve aspettatevi di sentire di nuovo molto parlare di Clair Obscur: Expedition 33. Il gioco che è stato un favorito per GOTY fin dalla sua prima uscita, e che compare ovunque nella longlist dei BAFTA.
Altrove, vediamo altri preferiti del 2025 come Dispatch, ARC Raiders, Hollow Knight: Silksong, Hades II, Donkey Kong Bananza e altri in diverse categorie. Non tutti possono partecipare alla fase finale delle nomination, quindi assicurati di tornare a trovarci a marzo per vedere la shortlist. I BAFTA Games Awards 2026 si terranno il 17 aprile 2026.
ANIMAZIONE
- Assassin's Creed Ombre
- Battlefield 6
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: Sulla spiaggia
- Spedizione
- Donkey Kong Bananza
- Fantasma di Yōtei
- Hades II
- Cavaliere Cavo: Canzone di Seta
- Indiana Jones e il Grande Circolo
RISULTATI ARTISTICI
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: Sulla spiaggia
- Spedizione
- Fantasma di Yōtei
- Hades II
- Cavaliere Cavo: Canzone di Seta
- Indiana Jones e il Grande Circolo
- Regno Viene: Liberazione II
- A sud di mezzanotte
- Spada del Mare
RISULTATO AUDIO
- ARC Raiders
- Battlefield 6
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: Sulla spiaggia
- Spedizione
- Fantasma di Yōtei
- Hades II
- Indiana Jones e il Grande Circolo
- Narrativa Divisa
- Vampiro: La Mascherata - Linee di Sangue 2
MIGLIOR PARTITA
- ARC Raiders
- Principe Blu
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: Sulla spiaggia
- Spedizione
- Fantasma di Yōtei
- Hades II
- Cavaliere Cavo: Canzone di Seta
- Indiana Jones e il Grande Circolo
- Narrativa Divisa
GIOCO BRITANNICO
- Atomfall
- Cittadino Dormiente 2: Vettore Stellare
- F1 25
- Evolvenza del Giurassico World 3
- Piccoli Incubi III
- Mafia: Il Vecchio Paese
- Monument Valley 3
- PowerWash Simulator 2
- Museo dei Due Punti
- Vampiro: La Mascherata - Linee di Sangue 2
GIOCO DI DEBUTTO
- Principe Blu
- Clair Obscur: Expedition 33
- Consumami
- Date tutto!
- Despelote
- Spedizione
- Questo posto è occupato?
- La passeggiata di mezzanotte
- Il Principe Ribelle di Persia
- Piccola libreria
GIOCO IN EVOLUZIONE
- Age of Empires II: Edizione Definitiva
- Cyberpunk 2077
- Fallout 76
- Helldivers 2
- Assassino Assassino
- Rivali Marvel
- Cielo di nessuno
- Mare dei Ladri
- The Elder Scrolls Online
- Vampiri sopravvissuti
- Warhammer 40.000: Space Marine 2
FAMIGLIA
- Donkey Kong Bananza
- EA SPORTS FC 26
- Questo posto è occupato?
- Festa LEGO!
- Mario Kart World
- Monument Valley 3
- Pokémon Leggende: Z-A
- PowerWash Simulator 2
- Sonic Racing: CrossWorlds
- Museo dei Due Punti
IL GIOCO OLTRE L'INTRATTENIMENTO
- e Roger
- Cittadino Dormiente 2: Vettore Stellare
- Clair Obscur: Expedition 33
- Consumami
- Death Stranding 2: Sulla spiaggia
- Despelote
- Monument Valley 3
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Il cuore di Chornobyl
- SILENT HILL f
- Gli Alter
PROGETTAZIONE DEL GIOCO
- PALLA x FOSSA
- Principe Blu
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: Sulla spiaggia
- Donkey Kong Bananza
- Fantasma di Yōtei
- Hades II
- Indiana Jones e il Grande Circolo
- Narrativa Divisa
- Gli Alter
MULTIPLAYER
- ARC Raiders
- Battlefield 6
- Borderlands 4
- Call of Duty: Black Ops 7
- Dune: Risveglio
- ELDEN RING REGNO DELLA NOTTE
- Festa LEGO!
- Mario Kart World
- CIMA
- Narrativa Divisa
MUSICA
- ARC Raiders
- Principe Blu
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: Sulla spiaggia
- Spedizione
- DOOM: Il Medioevo
- Fantasma di Yōtei
- Hades II
- Cavaliere Cavo: Canzone di Seta
- Indiana Jones e il Grande Circolo
NARRATIVO
- Principe Blu
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: Sulla spiaggia
- Spedizione
- Fantasma di Yōtei
- Hades II
- Indiana Jones e il Grande Circolo
- Regno Viene: Liberazione II
- Narrativa Divisa
- Gli Alter
NUOVA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
- Absol
- ARC Raiders
- Atomfall
- PALLA x FOSSA
- Clair Obscur: Expedition 33
- Spedizione
- CIMA
- A sud di mezzanotte
- Narrativa Divisa
- Gli Alter
INTERPRETE IN UN RUOLO DA PROTAGONISTA
- Aaron Paul nel ruolo di Robert Robertson IN Dispatch
- Alex Jordan nel ruolo di Jan Dolski (s) IN The Alters
- Ben Starr nel ruolo di Verso IN Clair Obscur: Expedition 33
- Erika Ishii nel ruolo di Atsu In, Fantasma di Yōtei
- Jennifer English nel ruolo di Maelle IN Clair Obscur: Expedition 33
- Judy Alice Lee nel ruolo di Melinoë IN Ade II
- Kaja Chan nel ruolo di Mio IN Split Fiction
- Laura Bailey nel ruolo di Invisigal IN Dispatch
- Suzie Yeung nel ruolo di Hinako Shimizu IN SILENT HILL f
- Tom McKay nel ruolo di Enrico di Skalitz IN Kingdom Come: Liberazione II
- Troy Baker nel ruolo di Indiana Jones In Indiana Jones e il Grande Circolo
INTERPRETE IN UN RUOLO DI SUPPORTO
- Alix Wilton Regan nel ruolo di Lea Florence Monad IN Lies of P: Overture
- Amelia Tyler nel ruolo di Ecate IN Ade II
- Andy Serkis nel ruolo di Renoir IN Clair Obscur: Expedition 33
- Charlie Cox nel ruolo di Gustave IN Clair Obscur: Expedition 33
- David Menkin nel ruolo di Hans IN risveglia ancora il profondo: Siren's Rest
- Jane Perry nel ruolo di Lia Cain IN Dead Take
- Jeffrey Wright nel ruolo di Chase IN Dispatch
- Kirsty Rider nel ruolo di Lune IN Clair Obscur: Expedition 33
- Rich Keeble nel ruolo di Monoco IN Clair Obscur: Expedition 33
- Troy Baker nel ruolo di Higgs In Morte Spiattuta 2: Sulla spiaggia
RISULTATI TECNICI
- ARC Raiders
- Battlefield 6
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: Sulla spiaggia
- Donkey Kong Bananza
- DOOM: Il Medioevo
- Fantasma di Yōtei
- Indiana Jones e il Grande Circolo
- Regno Viene: Liberazione II
- Narrativa Divisa