Clair Obscur: Expedition 33 domina comprensibilmente le liste lunghe dei BAFTA Games Awards

Manca ancora un po' di tempo ai BAFTA Games Awards. Mentre tutti noi ci prepariamo per una notte tarda in Europa e aspettiamo i The Game Awards di Geoff Keighley, i BAFTA hanno rivelato il loro primo passo per celebrare i risultati creativi e tecnici dei giochi più importanti dell'ultimo anno.

Le liste complete possono essere viste qui sotto, ordinate per categoria, ma in breve aspettatevi di sentire di nuovo molto parlare di Clair Obscur: Expedition 33. Il gioco che è stato un favorito per GOTY fin dalla sua prima uscita, e che compare ovunque nella longlist dei BAFTA.

Altrove, vediamo altri preferiti del 2025 come Dispatch, ARC Raiders, Hollow Knight: Silksong, Hades II, Donkey Kong Bananza e altri in diverse categorie. Non tutti possono partecipare alla fase finale delle nomination, quindi assicurati di tornare a trovarci a marzo per vedere la shortlist. I BAFTA Games Awards 2026 si terranno il 17 aprile 2026.

ANIMAZIONE





Assassin's Creed Ombre



Battlefield 6



Clair Obscur: Expedition 33



Death Stranding 2: Sulla spiaggia



Spedizione



Donkey Kong Bananza



Fantasma di Yōtei



Hades II



Cavaliere Cavo: Canzone di Seta



Indiana Jones e il Grande Circolo



RISULTATI ARTISTICI





Clair Obscur: Expedition 33



Death Stranding 2: Sulla spiaggia



Spedizione



Fantasma di Yōtei



Hades II



Cavaliere Cavo: Canzone di Seta



Indiana Jones e il Grande Circolo



Regno Viene: Liberazione II



A sud di mezzanotte



Spada del Mare



RISULTATO AUDIO





ARC Raiders



Battlefield 6



Clair Obscur: Expedition 33



Death Stranding 2: Sulla spiaggia



Spedizione



Fantasma di Yōtei



Hades II



Indiana Jones e il Grande Circolo



Narrativa Divisa



Vampiro: La Mascherata - Linee di Sangue 2



MIGLIOR PARTITA





ARC Raiders



Principe Blu



Clair Obscur: Expedition 33



Death Stranding 2: Sulla spiaggia



Spedizione



Fantasma di Yōtei



Hades II



Cavaliere Cavo: Canzone di Seta



Indiana Jones e il Grande Circolo



Narrativa Divisa



GIOCO BRITANNICO





Atomfall



Cittadino Dormiente 2: Vettore Stellare



F1 25



Evolvenza del Giurassico World 3



Piccoli Incubi III



Mafia: Il Vecchio Paese



Monument Valley 3



PowerWash Simulator 2



Museo dei Due Punti



Vampiro: La Mascherata - Linee di Sangue 2



GIOCO DI DEBUTTO





Principe Blu



Clair Obscur: Expedition 33



Consumami



Date tutto!



Despelote



Spedizione



Questo posto è occupato?



La passeggiata di mezzanotte



Il Principe Ribelle di Persia



Piccola libreria



GIOCO IN EVOLUZIONE





Age of Empires II: Edizione Definitiva



Cyberpunk 2077



Fallout 76



Helldivers 2



Assassino Assassino



Rivali Marvel



Cielo di nessuno



Mare dei Ladri



The Elder Scrolls Online



Vampiri sopravvissuti



Warhammer 40.000: Space Marine 2



FAMIGLIA





Donkey Kong Bananza



EA SPORTS FC 26



Questo posto è occupato?



Festa LEGO!



Mario Kart World



Monument Valley 3



Pokémon Leggende: Z-A



PowerWash Simulator 2



Sonic Racing: CrossWorlds



Museo dei Due Punti



IL GIOCO OLTRE L'INTRATTENIMENTO





e Roger



Cittadino Dormiente 2: Vettore Stellare



Clair Obscur: Expedition 33



Consumami



Death Stranding 2: Sulla spiaggia



Despelote



Monument Valley 3



S.T.A.L.K.E.R. 2: Il cuore di Chornobyl



SILENT HILL f



Gli Alter



PROGETTAZIONE DEL GIOCO





PALLA x FOSSA



Principe Blu



Clair Obscur: Expedition 33



Death Stranding 2: Sulla spiaggia



Donkey Kong Bananza



Fantasma di Yōtei



Hades II



Indiana Jones e il Grande Circolo



Narrativa Divisa



Gli Alter



MULTIPLAYER





ARC Raiders



Battlefield 6



Borderlands 4



Call of Duty: Black Ops 7



Dune: Risveglio



ELDEN RING REGNO DELLA NOTTE



Festa LEGO!



Mario Kart World



CIMA



Narrativa Divisa



MUSICA





ARC Raiders



Principe Blu



Clair Obscur: Expedition 33



Death Stranding 2: Sulla spiaggia



Spedizione



DOOM: Il Medioevo



Fantasma di Yōtei



Hades II



Cavaliere Cavo: Canzone di Seta



Indiana Jones e il Grande Circolo



NARRATIVO





Principe Blu



Clair Obscur: Expedition 33



Death Stranding 2: Sulla spiaggia



Spedizione



Fantasma di Yōtei



Hades II



Indiana Jones e il Grande Circolo



Regno Viene: Liberazione II



Narrativa Divisa



Gli Alter



NUOVA PROPRIETÀ INTELLETTUALE





Absol



ARC Raiders



Atomfall



PALLA x FOSSA



Clair Obscur: Expedition 33



Spedizione



CIMA



A sud di mezzanotte



Narrativa Divisa



Gli Alter



INTERPRETE IN UN RUOLO DA PROTAGONISTA





Aaron Paul nel ruolo di Robert Robertson IN Dispatch



Alex Jordan nel ruolo di Jan Dolski (s) IN The Alters



Ben Starr nel ruolo di Verso IN Clair Obscur: Expedition 33



Erika Ishii nel ruolo di Atsu In, Fantasma di Yōtei



Jennifer English nel ruolo di Maelle IN Clair Obscur: Expedition 33



Judy Alice Lee nel ruolo di Melinoë IN Ade II



Kaja Chan nel ruolo di Mio IN Split Fiction



Laura Bailey nel ruolo di Invisigal IN Dispatch



Suzie Yeung nel ruolo di Hinako Shimizu IN SILENT HILL f



Tom McKay nel ruolo di Enrico di Skalitz IN Kingdom Come: Liberazione II



Troy Baker nel ruolo di Indiana Jones In Indiana Jones e il Grande Circolo



INTERPRETE IN UN RUOLO DI SUPPORTO





Alix Wilton Regan nel ruolo di Lea Florence Monad IN Lies of P: Overture



Amelia Tyler nel ruolo di Ecate IN Ade II



Andy Serkis nel ruolo di Renoir IN Clair Obscur: Expedition 33



Charlie Cox nel ruolo di Gustave IN Clair Obscur: Expedition 33



David Menkin nel ruolo di Hans IN risveglia ancora il profondo: Siren's Rest



Jane Perry nel ruolo di Lia Cain IN Dead Take



Jeffrey Wright nel ruolo di Chase IN Dispatch



Kirsty Rider nel ruolo di Lune IN Clair Obscur: Expedition 33



Rich Keeble nel ruolo di Monoco IN Clair Obscur: Expedition 33



Troy Baker nel ruolo di Higgs In Morte Spiattuta 2: Sulla spiaggia



RISULTATI TECNICI

