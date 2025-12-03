Clair Obscur: Expedition 33 domina Game Pass nel 2025

HQ

L'anno non è ancora finito, e la stagione degli acquisti natalizi non è ancora davvero iniziata a pieno ritmo. Tuttavia, ciò non ha impedito a Microsoft di rivelare quale gioco abbia attirato il maggior numero di utenti Game Pass nel 2025, basandosi sul numero di utenti unici nei primi 30 giorni.

E come avrete già intuito dal titolo, è il titolo molto acclamato Clair Obscur: Expedition 33.ID@Xbox Il capo Guy Richards spiega in un post su Xbox Wire perché Microsoft ha scelto di aggiungere il gioco al suo servizio in abbonamento così presto (confermato un anno prima del suo rilascio):

"Fin dall'inizio, l'ambizione di Sandfall era chiara e sentivamo davvero che volessero creare qualcosa di veramente speciale, qualcosa che andava oltre le aspettative per la squadra. Dopo aver giocato le prime versioni, abbiamo vissuto la loro storia avvincente, le immagini mozzafiato e la combinazione di meccaniche JRPG con temi culturali francesi che risultavano freschi e distintivi. È il tipo di esperienza che sapevamo che i giocatori Xbox avrebbero amato scoprire."

Il direttore creativo di Sandfall Interactive, Guillaume Broche, è anche lui di buon umore e spiega perché pensa che Game Pass sia stato utile per il titolo d'esordio dello studio, affermando che la collaborazione ha permesso a "molte persone di provare il nostro gioco quando forse prima non l'avrebbero fatto. Il genere RPG a turni ha molti fan, ma a volte può scoraggiare chi preferisce giochi d'azione in tempo reale, ma Game Pass ha abbassato quella barriera d'ingresso. Potrebbero semplicemente provarlo e vedere come si sente. Quindi molti giocatori curiosi potrebbero iniziare la partita, esplorare Lumière e l'inizio del gioco, e rendersi conto che qui c'è molto da godersi, anche se all'inizio non se lo aspettavano."

La prossima settimana, Clair Obscur: Expedition 33 dovrebbe vincere diversi premi al prestigioso The Game Awards dopo aver ricevuto il maggior numero di nomination di sempre. Copriremo l'evento e riporteremo la cerimonia di premiazione, le notizie, i trailer degli show e altro ancora.

E tu? Game Pass ti ha aiutato a scoprire titoli che altrimenti non avresti dato una possibilità?