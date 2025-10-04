Clair Obscur: Expedition 33 domina le nomination ai Golden Joystick Awards

HQ

Una delle cerimonie di premiazione più influenti nel mondo dei videogiochi è il Golden Joystick Awards, iniziato già nel 1983, che lo rende la cerimonia di premiazione più antica e ancora funzionante al mondo per i videogiochi.

Si sono aperte le votazioni per l'edizione di quest'anno (con tanto di nuova categoria, Best Remake/Remaster), che proseguiranno fino al 31 ottobre. Diversi giochi (e sviluppatori) sono riusciti ad assicurarsi più posti, non ultimi Ghost of Yotei, Death Stranding 2: On the Beach e Kingdom Come: Deliverance 2, che hanno quattro nomination ciascuno.

Il gigante di quest'anno, tuttavia, è Clair Obscur: Expedition 33, che ha collezionato un totale di sei nomination, tra cui una per Sviluppatore dell'anno (ma stranamente, nessuna per Console Game of the Year).

Ecco l'elenco completo di tutte le nomination - e sotto di esse troverai un link in modo da poter votare tu stesso:

Gioco per PC dell'anno

Cavaliere Vuoto: Canto di Seta

Gli altari

Kingdom Come: Deliverance II

CIMA

Fattore abiotico

Dune: Risveglio

Gioco per console dell'anno

Donkey Kong BananzaMonster Hunter WildsFantasma di YōteiDeath Stranding 2: Sulla spiaggiaSonic Racing: CrossWorldsIl mondo di Mario Kart

Miglior narrazione

Clair Obscur: Expedition 33SILENT HILL fPrincipe BluMafia: Il Vecchio PaeseDischi perduti: Bloom & RageLa Linea delle Cento - L'Ultima Accademia di Difesa

Miglior gioco multiplayer

Campo di battaglia 6CIMAREGNO NOTTURNO DI ELDEN RINGNarrativa divisaIl mondo di Mario KartRIVINCITA

Miglior design visivo

Death Stranding 2: Sulla spiaggiaClair Obscur: Expedition 33La passeggiata di mezzanotteFantasma di YōteiSpada del MareOmbre di Assassin's Creed

Miglior gioco indie

Principe BluCitizen Sleeper 2: vettore verso le stelleWanderstopPelle profondadespelotePastoriziaFattore abioticoPiccoli passiGrotte di QudDeep Rock Galactic: Sopravvissuto

Miglior gioco indie - Autopubblicato

Cavaliere Vuoto: Canto di SetaAde IISpada del MareCIMAContinua a guidareVersato!Montagne solitarie: Snow RidersDELTARUNEAgenzia Mascotte PromessaConsumami

Premio Ancora in gioco - PC e console

MinecraftMorto alla luce del giornoHELLDIVERS 2NARAKA: PUNTA DI LAMASoddisfacenteRichiamo del dovere: WarzoneRivali MarvelFortniteLeggende dell'apiceTom Clancy's Rainbow Six Assedio XGTA OnlineWarframe

Premio Ancora in gioco - Mobile

Chiamata del dovere: cellularePokémon GOSurfisti della metropolitanaScontro realeHonkai: Star RailGenshin ImpactZenless Zona ZeroRobloxFuoco liberoPUBG MOBILE

Miglior remake / remaster

INGRANAGGIO IN METALLO SOLIDO Δ: MANGIATORE DI SERPENTIThe Elder Scrolls IV: Oblivion RemasteredSentieri nel cielo 1° capitoloIl Principio di Talos: RisvegliatoGears of War: ReloadedTony Hawk's Pro Skater 3 + 4

Studio dell'anno

Squadra CherryCascata di sabbia interattivaGranchio aggro e approdoSquadra BlooberSloclapRibellione

Migliore espansione del gioco

Indiana Jones e il Grande Cerchio: L'Ordine dei GigantiBugie di P: OuvertureNo Man's Sky: VoyagersPacchetto di espansione Storia di Atomfall: Il ceppo rossoAssassin's Creed Shadows - Artigli di AwajiStill Wakes the Deep: Siren's Rest

Miglior design audio

Fantasma di YōteiCampo di battaglia 6Donkey Kong BananzaDeath Stranding 2: Sulla spiaggiaMuseo dei Due PuntiCronos: La nuova alba

Miglior colonna sonora

Clair Obscur: Expedition 33A sud della mezzanotteSILENT HILL fEriksholm: Il sogno rubatoDELTARUNESpada del Mare

Miglior interprete principale

Jennifer Italiano - Maelle in Clair Obscur: Expedition 33Troy Baker - Indiana Jones in Indiana Jones e il grande cerchioTom McKay - Henry in Kingdom Come: Deliverance IIAlex Jordan - Jan Dolski in The AltersErika Ishii - Atsu in Il fantasma di YōteiAdriyan Rae - Hazel a sud della mezzanotte

Miglior interprete non protagonista

Troy Baker - Higgs Monaghan in Death Stranding 2: Sulla spiaggiaJim High - Erik in Kingdom Come: Deliverance IIBen Starr - Verso in Clair Obscur: Expedition 33Lucy Griffiths - Alva in Eriksholm: Il sogno rubatoLogan Cunningham - Ade IIMarios Gavrilis - Emmerich Voss in Indiana Jones e il Grande Cerchio

Miglior gioco in accesso anticipato

Messo a terra 2Allegato I9 ReR.E.P.O.pattinare.Nocca bianca

Miglior hardware di gioco

Nintendo Switch 2Nintendo Switch 2 Pro ControllerWD_BLACK SN8100 NVMe SSDElgato Facecam 4KRazer Blade 16AMD Ryzen 9 9950X3D

Miglior adattamento di gioco

Il diavolo può piangere (Netflix)Arcane Stagione 2 (Netflix)L'ultimo di noi Stagione 2 (HBO)Un film di Minecraft (Warner Bros. Pictures)Livello segreto (Prime Video)Sonic the Hedgehog 3 (Paramount Pictures)

Miglior trailer del gioco

Grand Theft Auto VI Rimorchio 2Battlefield 6: trailer live action di lancio ufficialeRhythm Doctor - Trailer della data di uscita ufficialeThe Expanse: Osiris Reborn - Trailer di annuncioROMEO È UN UOMO MORTO - Trailer di annuncioKingdom Come: Deliverance II Trailer ufficiale in CGI - Vivi una vita medievale

Se volete votare e sostenere i vostri preferiti, potete farlo a questo link.