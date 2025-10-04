Clair Obscur: Expedition 33 domina le nomination ai Golden Joystick Awards
Tre giochi sono riusciti a ottenerne quattro ciascuno, ma solo un titolo è riuscito a essere nominato in sei categorie.
Una delle cerimonie di premiazione più influenti nel mondo dei videogiochi è il Golden Joystick Awards, iniziato già nel 1983, che lo rende la cerimonia di premiazione più antica e ancora funzionante al mondo per i videogiochi.
Si sono aperte le votazioni per l'edizione di quest'anno (con tanto di nuova categoria, Best Remake/Remaster), che proseguiranno fino al 31 ottobre. Diversi giochi (e sviluppatori) sono riusciti ad assicurarsi più posti, non ultimi Ghost of Yotei, Death Stranding 2: On the Beach e Kingdom Come: Deliverance 2, che hanno quattro nomination ciascuno.
Il gigante di quest'anno, tuttavia, è Clair Obscur: Expedition 33, che ha collezionato un totale di sei nomination, tra cui una per Sviluppatore dell'anno (ma stranamente, nessuna per Console Game of the Year).
Ecco l'elenco completo di tutte le nomination - e sotto di esse troverai un link in modo da poter votare tu stesso:
Gioco per PC dell'anno
Cavaliere Vuoto: Canto di Seta
Gli altari
Kingdom Come: Deliverance II
CIMA
Fattore abiotico
Dune: Risveglio
Gioco per console dell'anno
Donkey Kong Bananza
Monster Hunter Wilds
Fantasma di Yōtei
Death Stranding 2: Sulla spiaggia
Sonic Racing: CrossWorlds
Il mondo di Mario Kart
Miglior narrazione
Clair Obscur: Expedition 33
SILENT HILL f
Principe Blu
Mafia: Il Vecchio Paese
Dischi perduti: Bloom & Rage
La Linea delle Cento - L'Ultima Accademia di Difesa
Miglior gioco multiplayer
Campo di battaglia 6
CIMA
REGNO NOTTURNO DI ELDEN RING
Narrativa divisa
Il mondo di Mario Kart
RIVINCITA
Miglior design visivo
Death Stranding 2: Sulla spiaggia
Clair Obscur: Expedition 33
La passeggiata di mezzanotte
Fantasma di Yōtei
Spada del Mare
Ombre di Assassin's Creed
Miglior gioco indie
Principe Blu
Citizen Sleeper 2: vettore verso le stelle
Wanderstop
Pelle profonda
despelote
Pastorizia
Fattore abiotico
Piccoli passi
Grotte di Qud
Deep Rock Galactic: Sopravvissuto
Miglior gioco indie - Autopubblicato
Cavaliere Vuoto: Canto di Seta
Ade II
Spada del Mare
CIMA
Continua a guidare
Versato!
Montagne solitarie: Snow Riders
DELTARUNE
Agenzia Mascotte Promessa
Consumami
Premio Ancora in gioco - PC e console
Minecraft
Morto alla luce del giorno
HELLDIVERS 2
NARAKA: PUNTA DI LAMA
Soddisfacente
Richiamo del dovere: Warzone
Rivali Marvel
Fortnite
Leggende dell'apice
Tom Clancy's Rainbow Six Assedio X
GTA Online
Warframe
Premio Ancora in gioco - Mobile
Chiamata del dovere: cellulare
Pokémon GO
Surfisti della metropolitana
Scontro reale
Honkai: Star Rail
Genshin Impact
Zenless Zona Zero
Roblox
Fuoco libero
PUBG MOBILE
Miglior remake / remaster
INGRANAGGIO IN METALLO SOLIDO Δ: MANGIATORE DI SERPENTI
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
Sentieri nel cielo 1° capitolo
Il Principio di Talos: Risvegliato
Gears of War: Reloaded
Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4
Studio dell'anno
Squadra Cherry
Cascata di sabbia interattiva
Granchio aggro e approdo
Squadra Bloober
Sloclap
Ribellione
Migliore espansione del gioco
Indiana Jones e il Grande Cerchio: L'Ordine dei Giganti
Bugie di P: Ouverture
No Man's Sky: Voyagers
Pacchetto di espansione Storia di Atomfall: Il ceppo rosso
Assassin's Creed Shadows - Artigli di Awaji
Still Wakes the Deep: Siren's Rest
Miglior design audio
Fantasma di Yōtei
Campo di battaglia 6
Donkey Kong Bananza
Death Stranding 2: Sulla spiaggia
Museo dei Due Punti
Cronos: La nuova alba
Miglior colonna sonora
Clair Obscur: Expedition 33
A sud della mezzanotte
SILENT HILL f
Eriksholm: Il sogno rubato
DELTARUNE
Spada del Mare
Miglior interprete principale
Jennifer Italiano - Maelle in Clair Obscur: Expedition 33
Troy Baker - Indiana Jones in Indiana Jones e il grande cerchio
Tom McKay - Henry in Kingdom Come: Deliverance II
Alex Jordan - Jan Dolski in The Alters
Erika Ishii - Atsu in Il fantasma di Yōtei
Adriyan Rae - Hazel a sud della mezzanotte
Miglior interprete non protagonista
Troy Baker - Higgs Monaghan in Death Stranding 2: Sulla spiaggia
Jim High - Erik in Kingdom Come: Deliverance II
Ben Starr - Verso in Clair Obscur: Expedition 33
Lucy Griffiths - Alva in Eriksholm: Il sogno rubato
Logan Cunningham - Ade II
Marios Gavrilis - Emmerich Voss in Indiana Jones e il Grande Cerchio
Miglior gioco in accesso anticipato
Messo a terra 2
Allegato I
9 Re
R.E.P.O.
pattinare.
Nocca bianca
Miglior hardware di gioco
Nintendo Switch 2
Nintendo Switch 2 Pro Controller
WD_BLACK SN8100 NVMe SSD
Elgato Facecam 4K
Razer Blade 16
AMD Ryzen 9 9950X3D
Miglior adattamento di gioco
Il diavolo può piangere (Netflix)
Arcane Stagione 2 (Netflix)
L'ultimo di noi Stagione 2 (HBO)
Un film di Minecraft (Warner Bros. Pictures)
Livello segreto (Prime Video)
Sonic the Hedgehog 3 (Paramount Pictures)
Miglior trailer del gioco
Grand Theft Auto VI Rimorchio 2
Battlefield 6: trailer live action di lancio ufficiale
Rhythm Doctor - Trailer della data di uscita ufficiale
The Expanse: Osiris Reborn - Trailer di annuncio
ROMEO È UN UOMO MORTO - Trailer di annuncio
Kingdom Come: Deliverance II Trailer ufficiale in CGI - Vivi una vita medievale
Se volete votare e sostenere i vostri preferiti, potete farlo a questo link.