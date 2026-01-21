Clair Obscur: Expedition 33 è diventato il gioco più premiato di sempre
Non eravamo del tutto convinti che sarebbe successo, ma eccoci qui. Il primo titolo di Sandfall Interactive ha vinto più premi GOTY di qualsiasi altro gioco - mai fatto.
L'anno era solo da pochi giorni quando abbiamo riportato che Clair Obscur: Expedition 33 era diventato il gioco con il terzo maggior numero di premi al mondo come Gioco dell'Anno. Gli unici titoli davanti a lui all'epoca erano The Last of Us: Part II ed Elden Ring.
Dato che l'anno era ancora giovane e c'erano ancora molti premi da vincere, abbiamo ipotizzato che avesse buone possibilità di superare The Last of Us: Part II come numero due, mentre sarebbe stato difficile vincere abbastanza premi per conquistare il primo posto. Ma... Ci sbagliavamo. Clair Obscur: Expedition 33 continuato a vincere premi a ritmo frenetico - e ora è successo.
L'utente di Resetera Angie ha aggiornato le classifiche, rivelando che abbiamo un nuovo numero uno in cima, ovvero l'acclamata avventura d'esordio dello sviluppatore francese Sandfall Interactive. Ecco come appare la top 20 dei giochi che hanno vinto il maggior numero di premi Game of the Year di tutti i tempi:
Si può dire con certezza che Sandfall Interactive ha fatto la storia nel mondo dei videoludi, e ci sono molti indizi che suggeriscono che sia uno dei titoli con il budget più basso della lista - se non il più basso di tutti. Tra l'altro, siamo uno dei tanti media che hanno incoronato Clair Obscur: Expedition 33 come Gioco dell'Anno. Cosa ne pensi? Sei sorpreso e pensi che sia meritato?
... inoltre, non perderti la nostra intervista esclusiva con la sceneggiatrice di Clair Obscur: Expedition 33, Jennifer Svedberg-Yen, che puoi trovare qui.