Clair Obscur: Expedition 33 è diventato il gioco più premiato di sempre

L'anno era solo da pochi giorni quando abbiamo riportato che Clair Obscur: Expedition 33 era diventato il gioco con il terzo maggior numero di premi al mondo come Gioco dell'Anno. Gli unici titoli davanti a lui all'epoca erano The Last of Us: Part II ed Elden Ring.

Dato che l'anno era ancora giovane e c'erano ancora molti premi da vincere, abbiamo ipotizzato che avesse buone possibilità di superare The Last of Us: Part II come numero due, mentre sarebbe stato difficile vincere abbastanza premi per conquistare il primo posto. Ma... Ci sbagliavamo. Clair Obscur: Expedition 33 continuato a vincere premi a ritmo frenetico - e ora è successo.

L'utente di Resetera Angie ha aggiornato le classifiche, rivelando che abbiamo un nuovo numero uno in cima, ovvero l'acclamata avventura d'esordio dello sviluppatore francese Sandfall Interactive. Ecco come appare la top 20 dei giochi che hanno vinto il maggior numero di premi Game of the Year di tutti i tempi:



Clair Obscur: Expedition 33 (Sandfall interattivo) - Attualmente 436, ma ancora in salita

Elden Ring (FromSoftware) - 435

The Last of Us Parte II (Naughty Dog) - 326

Baldur's Gate III (Larian Studios) - 288

The Witcher 3: Caccia Selvaggia (CD Projekt Red) - 281

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo EPD) - 264

God of War (2018) (Santa Monica Studio) - 263

The Last of Us (Cane Birichino) - 257

The Elder Scrolls V: Skyrim (Bethesda) - 229

Astro Bot (Team Asobi) - 196

Uncharted 4: La fine di un ladro (Naughty Dog) - 190

Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games) - 178

Grand Theft Auto V (Rockstar Games) - 163

Dragon Age: Inquisition (Bioware) - 139

Death Stranding (Kojima Productions) - 118

God of War: Ragnarök (Santa Monica Studio) - 118

Uncharted 2: Tra i ladri (Naughty Dog) - 115

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo EPD) - 114

Overwatch (Blizzard Entertainment) - 114

Red Dead Redemption (Rockstar Games) - 111



Si può dire con certezza che Sandfall Interactive ha fatto la storia nel mondo dei videoludi, e ci sono molti indizi che suggeriscono che sia uno dei titoli con il budget più basso della lista - se non il più basso di tutti. Tra l'altro, siamo uno dei tanti media che hanno incoronato Clair Obscur: Expedition 33 come Gioco dell'Anno. Cosa ne pensi? Sei sorpreso e pensi che sia meritato?

La storia è stata fatta.

... inoltre, non perderti la nostra intervista esclusiva con la sceneggiatrice di Clair Obscur: Expedition 33, Jennifer Svedberg-Yen, che puoi trovare qui.