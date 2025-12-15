Clair Obscur: Expedition 33 è stato realizzato con soli 10 milioni di dollari

HQ

Marvel's Spider-Man è costato circa 100 milioni di dollari per essere realizzato, Marvel's Spider-Man 2 è costato circa tre volte quella cifra, e Cyberpunk 2077 è costato la cifra impressionante di 450 milioni di dollari. E il vincitore del Gioco dell'Anno Clair Obscur: Expedition 33 ?

In un'intervista al New York Times, Sandfall Interactive ha confermato che, alla fine, il gioco è costato circa 10 milioni di dollari da produrre - circa un quinto del budget di Astro Bot, il precedente vincitore del premio Game of Year ai Game Awards, stimato essere costato tra i 50 e i 75 milioni di dollari.

Tra le altre cose, sottolineano di aver scelto una struttura più lineare e di aver "conservato risorse in modi intelligenti", ma sembra che il progetto sia stato semplicemente piuttosto snello fin dall'inizio.