Clair Obscur: Expedition 33 è ufficialmente diventato oro

Molti di noi non vedono l'ora che arrivi Clair Obscur: Expedition 33, e ora siamo felici di annunciare che il gioco è finalmente pronto e non ci saranno ritardi. Gli sviluppatori di Sandfall Interactive hanno confermato via Instagram che il titolo è "diventato oro", il che significa che lo sviluppo è completo e che i dischi possono iniziare a essere pressati per il lancio.

Questo gioco di ruolo a turni ci ha davvero impressionato quando abbiamo avuto l'opportunità di giocarci di recente, non da ultimo grazie alla sua distintiva estetica steampunk e allo stile grafico che ricorda un dipinto a olio vivente. Anche il sistema di combattimento sembra promettente con un mix di strategia frenetica e attacchi basati sul tempismo, e se la storia è all'altezza, questa potrebbe rivelarsi davvero buona.

Clair Obscur: Expedition 33 è ambientato in una versione distopica della Parigi dell'era della Belle Époque, dove il personaggio principale cerca di fermare la Pittrice che ha il potere di spazzare via un'intera generazione. Scopriremo come andrà a finire quando uscirà il 24 aprile per PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X (dove è incluso anche con Game Pass).